Чтобы поддержать страну – свободную, красивую, любимую. Автопробег «За единую Беларусь!» проходит в Витебской области

Новости Беларуси. В Витебской области сегодня, 14 ноября, большое патриотическое путешествие по городам и поселкам региона, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Автопробег «За единую Беларусь!» собрал около сотни единомышленников, которые под государственными флагами сегодня проедут почти всю область.

Отправной точкой автопробега стала площадь Строителей в Новополоцке. Кстати, в колонне не только жители региона. Поддержать их сегодня приехали и организаторы республиканского автопробега «За единую Беларусь!»

«В наше неспокойное время надо высказывать свою позицию». С какими мыслями белорусы вновь собрались на автопробег по стране

Маршрут построен через несколько населенных пунктов. Участники побывают в Верхнедвинске, Миорах, Шарковщине, Глубоком, где посетят места захоронений героев Великой Отечественной.