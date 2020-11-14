Чтобы поддержать страну – свободную, красивую, любимую. Автопробег «За единую Беларусь!» проходит в Витебской области

Новости Беларуси. В Витебской области сегодня, 14 ноября, большое патриотическое путешествие по городам и поселкам региона, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. В Витебской области сегодня, 14 ноября, большое патриотическое путешествие по городам и поселкам региона, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Автопробег «За единую Беларусь!» собрал около сотни единомышленников, которые под государственными флагами сегодня проедут почти всю область.
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Отправной точкой автопробега стала площадь Строителей в Новополоцке. Кстати, в колонне не только жители региона. Поддержать их сегодня приехали и организаторы республиканского автопробега «За единую Беларусь!»
«В наше неспокойное время надо высказывать свою позицию». С какими мыслями белорусы вновь собрались на автопробег по стране
Маршрут построен через несколько населенных пунктов. Участники побывают в Верхнедвинске, Миорах, Шарковщине, Глубоком, где посетят места захоронений героев Великой Отечественной.
В первую очередь, поддержать Беларусь – свободную, красивую, любимую. Наверное, быть за большинство с нашими людьми.
Поддержать решил нашу Беларусь. Друг тоже хотел, но он сегодня на работе. И молодежь, смотрю, и пожилые – все, с детьми даже. Молодцы!
«Нам очень важно сохранить то, что есть». Участники автопробега «За единую Беларусь!» побывали в Александрии
Предложение пошло от БРСМ, от общественной организации «Белая Русь», профсоюзных организаций. Учитывая, что два города – Полоцк и Новополоцк – давно так исторически сложилось, это сильные друзья. Решили: а почему бы и нет?
Общая протяженность маршрута составляет около 300 километров. Финиширует региональный автопробег «За единую Беларусь!» в древнем городе Полоцк.
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