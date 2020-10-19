«Денег нам не надо, мы за мир». Эти белорусы собрались в центре Минска, чтобы высказаться

Новости Беларуси. Их позвали, и они пришли и сказали и свое мощное слово, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Нас очень много, нас большинство. Наши матери, бабушки и дети остались дома, чтобы хозяйство поддерживать. Они в полях собрали классический достойный урожай, чтобы кормить всех, независимо от того, под какими флагами ходишь. Я думаю, что тех заблудших людей, которые ходят с плакатами и под бело-красно-белыми флагами, мы поставим в наш строй. Стройную систему государственной власти Республики Беларусь под лидером и во главе с лидером Александром Григорьевичем Лукашенко! Ур-р-ра!

Что, они хотят без пенсии остаться? Не хотят. Кто работает, обождите, они что, хотят остаться без работы? Им надо семьи кормить. Понимаете, они работают потому, что им надо прийти домой и кормить.

– Говорят, что вам заплатили. Сколько денег заплатили, чтобы Лукашенко поддерживали?

– Да, мне заплатили! 20 миллиардов долларов. Они воевали за истинную свободу, а не за фальшивую.

– Я идейный человек, поддерживаю Президента и скажу одно: денег нам не надо, мы за мир и спокойствие в нашей республике. За светлую нашу страну.

– Ребята, мы хорошо получаем. Приехали из Заслоново, Лепельский район Витебской области.

– Как там вообще ситуация?

– Тишина.

– Вообще тихо. Есть единицы, но это единицы.

– Какие единицы, я их не видел даже.

– Ну, 3 %?

– Вообще нету даже.

– Нету 3 %. У меня в доме два человека, а в доме 90 квартир.

– У меня расстреляли деда в 1942 году с этими повязками. Расстреляли и деда моей жены. Я из Брестской области. А вот посмотреть: отец в 1944 году в 13 лет с винтовкой ходил, охранял деревню вместе с дедом-соседом. Полицаи выходили из окружения, боялись, что сожгут деревню. В 1995 году референдум, мы осудили, наше поколение. А теперь нам говорят уважать эту символику, которая была – о чем вы говорите?

– Вчера они марш партизан устроили под той символикой.

– Да вы что рассказываете, какое это было… Это кощунство!