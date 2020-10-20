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«Нас очень много». Спросили у белорусов, почему они ходят на митинги и какие идеи поддерживают

20 октября 2020 07:09
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Новости Беларуси. В столице 19 октября прошел марш пенсионеров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Польские Telegram-кураторы призвали присоединиться к нему ветеранов Вооруженных Сил и МВД.

Они действительно пришли на акцию, но только с патриотическими государственными флагами Беларуси. Со всех регионов страны собрались пенсионеры и ветераны, чтобы однозначно выразить свою поддержку Президенту и его курсу. Их собралось 10 тысяч человек. На этом фоне 700 «бело-красно-белых» протестующих выглядели скромно.

«Нас очень много». Спросили у белорусов, почему они ходят на митинги и какие идеи поддерживают-1

Нас очень много, нас большинство. Наши матери, бабушки и дети остались дома, чтобы хозяйство поддерживать. Они в полях собрали достойный урожай, чтобы кормить всех, независимо от того, под какими флагами ходят. Я думаю, что тех заблудших людей, которые ходят с плакатами и под бело-красно-белыми флагами, мы поставим в наш строй – стройную систему государственной власти Республики Беларусь во главе с лидером Александром Григорьевичем Лукашенко. Ура!

«Нас очень много». Спросили у белорусов, почему они ходят на митинги и какие идеи поддерживают-4

Что, они хотят без пенсии остаться? Не хотят. Кто работает, им надо семьи кормить, понимаете? Им надо прийти домой и кормить.

Григорий Азаренок, корреспондент
Говорят, что вам заплатили?

«Нас очень много». Спросили у белорусов, почему они ходят на митинги и какие идеи поддерживают-7

Мне заплатили?

Евгений Пустовой, корреспондент:
Сколько денег заплатили, чтобы Лукашенко поддерживали?

20 миллиардов долларов. Вот они воевали за истинную свободу, а не за фальшивую.

«Денег нам не надо, мы за мир». Эти белорусы собрались в центре Минска, чтобы высказаться

«Нас очень много». Спросили у белорусов, почему они ходят на митинги и какие идеи поддерживают-10

Я идейный человек, поддерживаю Президента и скажу одно: денег нам не надо. Мы за мир и спокойствие в нашей республике, за светлую нашу страну.

А вы откуда приехали или пришли?

Приехали. Заслоново, Лепельский район, Витебская область.

Как там вообще ситуация?

Тишина, тихо. Есть единицы, но их не видно.

3 %?

Нету 3 %. У меня в доме два человека, а в доме 90 квартир.

«Нас очень много». Спросили у белорусов, почему они ходят на митинги и какие идеи поддерживают-13

«Нас очень много». Спросили у белорусов, почему они ходят на митинги и какие идеи поддерживают-15

Патриотическая колонна прошла от площади Независимости до площади Победы, где возложили цветы в память о погибших в годы Великой Отечественной войны.

«Нас очень много». Спросили у белорусов, почему они ходят на митинги и какие идеи поддерживают-18

«Нас очень много». Спросили у белорусов, почему они ходят на митинги и какие идеи поддерживают-20

Постоянные провокации со стороны так называемых «несогласных» смутить участников не смогли.

Евгений Пустовой и Григорий Азарёнок побывали на двух митингах в Минске. Их впечатления (подробнее здесь).

# Государственная социальная политика # общество # Григорий Азарёнок # Евгений Пустовой # Фотофакт

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