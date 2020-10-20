«Нас очень много». Спросили у белорусов, почему они ходят на митинги и какие идеи поддерживают
Новости Беларуси. В столице 19 октября прошел марш пенсионеров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Польские Telegram-кураторы призвали присоединиться к нему ветеранов Вооруженных Сил и МВД.
Они действительно пришли на акцию, но только с патриотическими государственными флагами Беларуси. Со всех регионов страны собрались пенсионеры и ветераны, чтобы однозначно выразить свою поддержку Президенту и его курсу. Их собралось 10 тысяч человек. На этом фоне 700 «бело-красно-белых» протестующих выглядели скромно.
Нас очень много, нас большинство. Наши матери, бабушки и дети остались дома, чтобы хозяйство поддерживать. Они в полях собрали достойный урожай, чтобы кормить всех, независимо от того, под какими флагами ходят. Я думаю, что тех заблудших людей, которые ходят с плакатами и под бело-красно-белыми флагами, мы поставим в наш строй – стройную систему государственной власти Республики Беларусь во главе с лидером Александром Григорьевичем Лукашенко. Ура!
Что, они хотят без пенсии остаться? Не хотят. Кто работает, им надо семьи кормить, понимаете? Им надо прийти домой и кормить.
Григорий Азаренок, корреспондент:
Говорят, что вам заплатили?
– Мне заплатили?
Евгений Пустовой, корреспондент:
Сколько денег заплатили, чтобы Лукашенко поддерживали?
– 20 миллиардов долларов. Вот они воевали за истинную свободу, а не за фальшивую.
«Денег нам не надо, мы за мир». Эти белорусы собрались в центре Минска, чтобы высказаться
Я идейный человек, поддерживаю Президента и скажу одно: денег нам не надо. Мы за мир и спокойствие в нашей республике, за светлую нашу страну.
А вы откуда приехали или пришли?
– Приехали. Заслоново, Лепельский район, Витебская область.
Как там вообще ситуация?
Тишина, тихо. Есть единицы, но их не видно.
3 %?
Нету 3 %. У меня в доме два человека, а в доме 90 квартир.
Патриотическая колонна прошла от площади Независимости до площади Победы, где возложили цветы в память о погибших в годы Великой Отечественной войны.
Постоянные провокации со стороны так называемых «несогласных» смутить участников не смогли.
Евгений Пустовой и Григорий Азарёнок побывали на двух митингах в Минске. Их впечатления (подробнее здесь).