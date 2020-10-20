«Нас очень много». Спросили у белорусов, почему они ходят на митинги и какие идеи поддерживают

Новости Беларуси. В столице 19 октября прошел марш пенсионеров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Польские Telegram-кураторы призвали присоединиться к нему ветеранов Вооруженных Сил и МВД. Они действительно пришли на акцию, но только с патриотическими государственными флагами Беларуси. Со всех регионов страны собрались пенсионеры и ветераны, чтобы однозначно выразить свою поддержку Президенту и его курсу. Их собралось 10 тысяч человек. На этом фоне 700 «бело-красно-белых» протестующих выглядели скромно.

Нас очень много, нас большинство. Наши матери, бабушки и дети остались дома, чтобы хозяйство поддерживать. Они в полях собрали достойный урожай, чтобы кормить всех, независимо от того, под какими флагами ходят. Я думаю, что тех заблудших людей, которые ходят с плакатами и под бело-красно-белыми флагами, мы поставим в наш строй – стройную систему государственной власти Республики Беларусь во главе с лидером Александром Григорьевичем Лукашенко. Ура!

Что, они хотят без пенсии остаться? Не хотят. Кто работает, им надо семьи кормить, понимаете? Им надо прийти домой и кормить. Григорий Азаренок, корреспондент:

Говорят, что вам заплатили?

– Мне заплатили? Евгений Пустовой, корреспондент:

Сколько денег заплатили, чтобы Лукашенко поддерживали? – 20 миллиардов долларов. Вот они воевали за истинную свободу, а не за фальшивую. «Денег нам не надо, мы за мир». Эти белорусы собрались в центре Минска, чтобы высказаться

Я идейный человек, поддерживаю Президента и скажу одно: денег нам не надо. Мы за мир и спокойствие в нашей республике, за светлую нашу страну. А вы откуда приехали или пришли? – Приехали. Заслоново, Лепельский район, Витебская область. Как там вообще ситуация? Тишина, тихо. Есть единицы, но их не видно. 3 %? Нету 3 %. У меня в доме два человека, а в доме 90 квартир.

Патриотическая колонна прошла от площади Независимости до площади Победы, где возложили цветы в память о погибших в годы Великой Отечественной войны.