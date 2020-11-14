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Зампрокурора Минской области: наивно верить в безнаказанность оскорблений представителей власти ввиду их анонимности

14 ноября 2020 12:44
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Новости Беларуси. Более 760 человек привлечены к административной ответственности в Минской области за грубое нарушение правопорядка на протестных акциях, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Зампрокурора Минской области: наивно верить в безнаказанность оскорблений представителей власти ввиду их анонимности-1

Возбуждено более 29 уголовных дел. Это и факты оказания сопротивления, и угрозы применения насилия в отношении сотрудников милиции. Размер причиненного ущерба превысил 48 тысяч рублей. Об этом рассказали в областной прокуратуре.

При этом отмечается, что протесты приобретают более агрессивный характер. В надзорном ведомстве напомнили про ответственность в таких случаях – от 50 базовых величин (сегодня это более 1350 рублей) при административном правонарушении и до уголовной ответственности. К слову, по ряду таких дел предварительное расследование уже завершено, суды вынесли обвинительные приговоры.

Зампрокурора Минской области: наивно верить в безнаказанность оскорблений представителей власти ввиду их анонимности-4

Сергей Шикунец, заместитель прокурора Минской области:
Продолжают иметь место факты публичного оскорбления представителей власти в связи с выполнением ими служебных обязанностей. Размещение в мессенджерах, социальных сетях оскорбительных публикаций, унижающих честь и достоинство комментариев в отношении представителей власти также может быть квалифицированно как публичное оскорбление.

Наивно верить в безнаказанность таких поступков ввиду их анонимности либо совершения под вымышленными данными.

Технические возможности позволяют установить и идентифицировать авторов.

Прокуратура Минской области еще раз призывает граждан быть благоразумными и помнить, что наказание неминуемо за любое противоправное действие.

Зампрокурора Минской области: наивно верить в безнаказанность оскорблений представителей власти ввиду их анонимности-7

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# Акции протеста # общество # Сергей Шикунец # Фотофакт

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