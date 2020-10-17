«В наше неспокойное время надо высказывать свою позицию». С какими мыслями белорусы вновь собрались на автопробег по стране

Новости Беларуси. Субботнее утро 17 октября собрало тех, кто не прочь прокатиться несколько сотен километров вместе: под одним флагом, в одной колонне и с одним желанием – сохранить мир в стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Первые участники прибыли к месту сбора задолго до старта – с детьми и друзьями. Точкой отправления по маршруту Минск – Витебск стал микрорайон Уручье. Ну а дальше Жодино, Борисов, Крупки, Толочин, Александрия. На малой родине Президента ожидается небольшая экскурсия. Затем Орша и Богушевск. Обычно на протяжении пути к автоколонне присоединяются и другие автомобилисты. Поэтому на финише обычно встречают большую вереницу машин с государственными флагами.

Елена Корзун, участница автопробега:

Я приехала с маленькой дочкой, она тоже участвует во всем этом. Я хочу показать пример, что не надо бояться выражать свою точку зрения. Я боюсь за своих детей, потому что пока у них есть будущее. А если что-то такое начнется, как в соседних странах, я просто понимаю, что будущего нет.

Александр Селезнев, участник автопробега:

Прошло то время, когда можно было просто сидеть, находясь даже в большинстве, и думать, что все в порядке. В наше неспокойное время надо высказывать свою позицию, чтобы даже если кто-то сомневается, понимали, что не нужно сомневаться. Нужно сражаться за свою Родину, высказывать свою позицию, и тогда все будет хорошо. Мы за мирную Беларусь. Мы видим, что происходит вокруг. Наш островок стабильности, видать, кому-то мешает.

Ближе к вечеру автоколонну ждут в Витебске. Точкой сбора перед въездом в город обозначен аэропорт «Витебск Восточный». 17 октября сторонников мира и безопасности ждут и в Могилеве на центральной площади города. В областном центре состоится шествие «Сохраним мирную Беларусь».