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«Нам очень важно сохранить то, что есть». Участники автопробега «За единую Беларусь!» побывали в Александрии

17 октября 2020 15:19
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Новости Беларуси. От Минска до Витебска под одним флагом, в одной колонне и с одним желанием – сохранить мир в стране. Масштабный автопробег «За единую Беларусь!» собрал сотни людей, небезразличных к будущему родины, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Такие субботние акции уже стали традицией для многих белорусов.

Первые участники прибыли к месту сбора задолго до старта – с детьми и друзьями. Точкой отправления по маршруту Минск – Витебск стал микрорайон Уручье. Ну а дальше Жодино, Борисов, Крупки, Толочин. Обычно на протяжении пути к автоколонне присоединяются и другие автомобилисты, поэтому на финише встречают большую вереницу машин с государственными флагами.

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«Нам очень важно сохранить то, что есть». Участники автопробега «За единую Беларусь!» побывали в Александрии-1

Встречали участников автопробега и на малой родине Президента – в Александрии. Частью маршрута стало место, о котором знают не только белорусы, – Трофимова криница. Целебный источник отыскал в лесной чаще и обустроил дед Александра Лукашенко – Трофим.

«Нам очень важно сохранить то, что есть». Участники автопробега «За единую Беларусь!» побывали в Александрии-4

«Нам очень важно сохранить то, что есть». Участники автопробега «За единую Беларусь!» побывали в Александрии-6

Люди верят: вода здесь обладает чудодейственными свойствами. По словам местных старожилов, в военные годы матери и жены перед тем, как отправить отцов, мужей и сыновей на фронт, приводили их сюда, окропляли и молились.

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«Нам очень важно сохранить то, что есть». Участники автопробега «За единую Беларусь!» побывали в Александрии-9

Уже в наши дни криницу и прилегающую к ней территорию благоустроили. Также сегодня участники автопробега побывали в школе, где учился Александр Лукашенко.

«Нам очень важно сохранить то, что есть». Участники автопробега «За единую Беларусь!» побывали в Александрии-12

Александр Лим, участник автопробега:
Самое интересное, что Республика Беларусь совершенно не бедная, как говорят там. Здесь все есть абсолютно. Здесь государство переживало за благосостояние и благополучие людей и, может быть, упустило немного воспитательный процесс. Когда немножко упустили идеологию, может быть. За счет этого появились такие люди, которые считают, что вокруг них весь мир крутится, что они самые умные, сами создают революцию, сами управляют. Хотя многие факты говорят о том, что это управляемый процесс.

«Нам очень важно сохранить то, что есть». Участники автопробега «За единую Беларусь!» побывали в Александрии-15

Наталья Лим, участница автопробега:
Мы хотим показать, чтобы дети наши видели, что мы готовы созидать, мы не хотим ничего разрушать. Нам очень важно сохранить то, что есть. Хотим прививать любовь, чтобы дети ценили свою родину, страну, где живут, чтобы они побольше знали историю. Я, конечно, хотела бы, чтобы наши дети росли и понимали, что можно быть благодарным за все.

«Нам очень важно сохранить то, что есть». Участники автопробега «За единую Беларусь!» побывали в Александрии-18

Ближе к вечеру автоколонну ждут в Витебске. Точкой сбора перед въездом в город обозначен аэропорт «Витебск Восточный».

# Государственная социальная политика # общество # Александр Лим # Наталья Лим # Александр Лукашенко # Фотофакт

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