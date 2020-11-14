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Научился говорить голосом хозяина и разыграл тёщу. Посмотрите, как у белоруса живёт говорящий ворон

14 ноября 2020 12:36
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Новости Беларуси. Сейчас голубятни – экзотика. Но в детстве Дмитрия держать этих птиц было очень модно, рассказали в программе «Центральный регион» на СТВ. Свою первую пару голубей он завел еще мальчишкой. Тогда голубиной охотой увлекались едва ли не в каждом втором дворе. Для многих это было семейной традицией.

Научился говорить голосом хозяина и разыграл тёщу. Посмотрите, как у белоруса живёт говорящий ворон-1

Обитают среди голубей и экзотические канарейки, и красавец снегирь. Самое почетное место на птичьем дворе занимает Карлуша. 30-летний ворон – любитель потрещать с хозяином.

Научился говорить голосом хозяина и разыграл тёщу. Посмотрите, как у белоруса живёт говорящий ворон-4

К Дмитрию Карлуша попал совсем крохотным птенцом. С тех пор умная птица научилась говорить голосом хозяина.

Научился говорить голосом хозяина и разыграл тёщу. Посмотрите, как у белоруса живёт говорящий ворон-7

В словарном запасе Карлуши 30 слов. Он не только умеет попросить покушать и похвалить себя, но и помнит клички всех собак, которых когда-то держали в доме. Своей разговорчивостью однажды разыграл тещу Дмитрия. Та возмущалась, зачем потчевать какую-то ворону отборным мясом, пока не осталась с Карлом наедине.

Научился говорить голосом хозяина и разыграл тёщу. Посмотрите, как у белоруса живёт говорящий ворон-10

Дмитрий Холодинский, голубевод:
Она присела, как обычно, сорнячки вырывает, а он сзади. У нас собака была Айка, пекинес, и она с первого раза никогда не шла, ей говоришь: «Айка, домой!», она может подумать. Теща говорит: «Ты пошел, я села, а у меня сзади «Айка, домой!». «Я», – говорит, – «повернулась, думала, что ты вернулся, смотрю – нет». Потом она опять села. А ему, видно, надоело, что на него внимания не обращают, и давай весь словарный запас. Она повернулась, а он сидит на ветке и базарит, как говорится.

Сейчас у него целый домашний зоопарк. Как птицевод-любитель занялся разведением редких пород кур (смотрите здесь).

# Птицы # общество # Дмитрий Холодинский # Яна Шипко # Фотофакт

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