Научился говорить голосом хозяина и разыграл тёщу. Посмотрите, как у белоруса живёт говорящий ворон

Новости Беларуси. Сейчас голубятни – экзотика. Но в детстве Дмитрия держать этих птиц было очень модно, рассказали в программе « Центральный регион » на СТВ. Свою первую пару голубей он завел еще мальчишкой. Тогда голубиной охотой увлекались едва ли не в каждом втором дворе. Для многих это было семейной традицией.

В словарном запасе Карлуши – 30 слов. Он не только умеет попросить покушать и похвалить себя, но и помнит клички всех собак, которых когда-то держали в доме. Своей разговорчивостью однажды разыграл тещу Дмитрия. Та возмущалась, зачем потчевать какую-то ворону отборным мясом, пока не осталась с Карлом наедине.

Дмитрий Холодинский, голубевод:

Она присела, как обычно, сорнячки вырывает, а он сзади. У нас собака была Айка, пекинес, и она с первого раза никогда не шла, ей говоришь: «Айка, домой!», она может подумать. Теща говорит: «Ты пошел, я села, а у меня сзади «Айка, домой!». «Я», – говорит, – «повернулась, думала, что ты вернулся, смотрю – нет». Потом она опять села. А ему, видно, надоело, что на него внимания не обращают, и давай весь словарный запас. Она повернулась, а он сидит на ветке и базарит, как говорится.