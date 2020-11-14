«Новое занятие поглотило меня полностью». Белорус решил вывести новую породу голубя

Новости Беларуси. Голубеводы считают, что именно Дмитрию Холодинскому обязаны сохранением белорусской породы, сообщили в программе «Центральный регион» на СТВ. Но сам Дмитрий Дмитриевич задался еще одной целью – вывести собственную расу, белорусского ленточного турмана.

Дмитрий Холодинский, голубевод:

Занимался всю жизнь с минскими березовыми, сегодня на минского березового есть уже стандарт, он признан. Около десяти лет я нашел себе новое занятие, которое меня сейчас поглотило полностью, – выведение белорусского ленточного турмана. Было очень сложно найти племенную птицу именно для выведения ленточного белорусского.

Турманы отличаются особой ловкостью в полете. Голубь-кувыркун (от французского «тур» – виток) – настоящий ас воздухоплавания. Вот только выпускать декоративных птиц в небо нынче небезопасно из-за хищных ястребов. Потому Дмитрий своих любимцев пестует в вольерах и на чердаке своего дома.

Видов турманов десятки – это одна из любимейших пород голубеводов всего мира. Выведенные человеком красавцы с изящными маленькими клювами, к сожалению, не приспособлены самостоятельно выкармливать своих птенцов. Без помощи человека продолжение рода себе не обеспечат. При разведении турманов за кормилиц Дмитрий как раз использует белорусских березовых. Использовали для аэрофотосъёмки, готовили для участия в войне, а сегодня некоторые стоят, как вертолёт. Удивительные факты о голубях

Дмитрий Холодинский:

Наши белорусские ленточные будут немножко отличаться от российских. Российские сильно закурношены, у них носа вообще нет, и там куча проблем. Я всю свою работу ставлю на том, чтобы наши турманы, хоть по одному птенцу, но сами выкармливали, потому что российские своих птенцов вообще не могут выкормить. Длинноносых выкармливают, а коротконосых практически не могут.

Прототипом белорусской расы станет старинная порода – смоленский грач, такое название она получила за иссиня-черный окрас, только в белорусской версии украсит черную масть белая ленточка по крыльям и хвосту.

Дмитрий Холодинский:

По кровям он очень хороший, у него дед – черный кишиневец, чуть не в два раза длиннее его, голова там очень красивая, и сам по себе голубь очень красивый. Я считаю, что если получать от него потомство, перспектива уже будет. Во-первых, масть, рисунок здесь закрепленный – это основное, что я хотел. Во-вторых, ленточки на крыльях.