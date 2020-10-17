«Мы не должны быть по разные стороны баррикад. У нас одна история». Как проходил автопробег белорусов из Минска в Витебск

Новости Беларуси. Сотни километров вместе. Белорусы в эти дни готовы преодолевать большие расстояния, чтобы встретиться с единомышленниками, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. По-настоящему мирные люди 17 октября собрались с друзьями и даже целыми семьями на автопробег. Путь проложили из Минска в Витебск. Съемочная группа СТВ сопровождала колонну. Самые яркие моменты в нашем материале. Под одним флагом, в одной колонне и с одним желанием – сохранить мир в стране. Нынешнее субботнее утро вновь собрало тех, кто не прочь прокатиться несколько сотен километров вместе.

Александр Селезнев, участник автопробега:

Как наши деды, прадеды, мы сейчас вместе и здесь наши единомышленники. Вы знаете, очень здорово, что мы вместе, друг друга поддерживаем. Открытые и честные, светлые люди. Разные по профессии, но нас объединяет одно – это любовь к Беларуси. Не на словах, а на деле высказывают таким образом память и почтение нашим предкам, нашей истории с надеждой на наше будущее. Молчать и спокойно смотреть на то, как общество делят на своих и чужих, уже больше нельзя – уверены участники автопробега. Свое мнение они выражают открыто. «В наше неспокойное время надо высказывать свою позицию». С какими мыслями белорусы вновь собрались на автопробег по стране

Анна Мискевич, участница автопробега:

Мы пришли всей семьей вместе с детьми, чтобы показать нашу патриотичность, поддержать нашу страну, показать, как мы ее очень любим и нам она дорога. Нам дорого то, что мы имеем и хотим это сберечь, поэтому мы сегодня здесь.

Лия Мискевич, участница автопробега:

Мы хотим ту страну, которая была до начала всех этих митингов, этого переворота, который так хотят противники. Просто спокойной и мирной Беларуси. Уроки жизни судьба нам преподносила не раз. Для тех, кто забыл о той цене, какую заплатили наши деды и прадеды, впору взяться за страницы истории, а не наносить своему народу новые раны.

Виталий Леонович, участник автопробега:

Они даже не могут объяснить толком, чего они хотят. У них просто-напросто задача – любыми путями дестабилизировать обстановку. Это ненормально. Никто из них не думает о будущем. Какое будет у нас будущее, если вдруг они бы получили, что хотели? Они не знают. Они не думают, что за них думают. Ребята, хватит! Думать надо самим, чтобы за вас не думали. Потому что вы живете Telegram-каналами, людьми, которые сидят за границей и вами руководят. Не должно быть такого, чтобы улицей руководили из-за границы. Прекращайте! Мы один народ. Мы не должны быть по разные стороны баррикад. У нас одна история, одно государство.

Такие субботние акции уже стали традицией для многих белорусов. Первые участники прибыли к месту сбора задолго до старта. С детьми и друзьями. Точкой отправления по маршруту Минск – Витебск стал микрорайон Уручье.

Оксана Семашко, корреспондент:

По-настоящему истинные белорусы сегодня собрались здесь. И даже целыми семьями. Многие уже успели сдружиться. А как иначе? Ведь только мы должны подавать пример своим детям.

Ну а дальше Жодино, Борисов, Крупки, Толочин. Маршрут Минск – Витебск особенный. Важной точкой на карте путешествия значится Александрия. Малая родина Президента. Надо отметить, здесь умеют встречать гостей:

Друзья, это нам! Побывать в Александрии и не отведать живой водицы невозможно. Сам глава государства, приезжая на малую родину, всегда заглядывает в святая святых – на Трофимову криницу.

Целебный источник отыскал в лесной чаще и обустроил дед Александра Лукашенко, в честь которого она и названа. Люди говорят: вода здесь не просто вкусная – она обладает чудодейственными свойствами.

По словам местных старожилов, в годы Первой мировой и Великой Отечественной войн матери и жены перед тем, как отправить отцов, мужей и сыновей на фронт, приводили их сюда, окропляли, молились, чтобы они вернулись домой невредимые. Сегодня ее пьют все, кто хочет быть молодым и здоровым. Интернациональная семья Лим, например. Мама – белоруска. Папа – кореец, который родился в Киргизии, рос в Казахстане, учился в России и живет в Беларуси.

Александр, как человек повидавший мир, бесконечно любит свою новую родину. Здесь он встретил любовь, родились трое детей. О чем рассказал Александр, читайте здесь.

Евгений Алексеюк, участник автопробега:

На самом деле картинка не та, которую рисуют оппозиционные ресурсы. К сожалению, сейчас происходит так, что народ как-то запугивают, гнобят за их мнение. Буквально перед началом автопробега от нашей участницы я узнал, что краской машину ей облили, испортили. Но, к сожалению, такие факторы есть. Но люди, несмотря на риск, – и номера, я видел, в Бресте переписывали представители оппозиции, кто был – несмотря на то, что люди рискуют своим имуществом, тратят свое личное время, какие-то деньги, потому что расстояние большое, они ездят, поддерживают. И я думаю, это яркий показатель того, что это электорат, который не только выйти и потусоваться на площади, а готов что-то сделать.

Побывали гости и в школе, где когда-то не только учился, но и преподавал Александр Лукашенко. Родную альма-матер глава государства тоже не забывает. Бывал здесь не раз. Его, кстати, даже просили построить школу повместительнее. При 110 местах в учебном заведении занято 220. Такой примечательный агрогородок, где люди гордятся тем, что живут на селе.

Михаил Колтун, участник автопробега:

Для меня самая главная ценность сейчас в жизни (может, это с возрастом так понимается) – забывает человек свое назначение на земле. Вот это самое страшное. Молодежь не знает, куда идет, не понимает куда и для чего. Кого спроси: не знают, куда. Как-то вот эти духовные ценности немного затерялись. Сейчас как-то восстанавливается после лихих 90-х, хоть и с трудом. Но я все равно верю, что белорусский народ – самый прекрасный, самый добрый. Это как в семье: поругался брат с сестрой – ну, помирим. Все будет, время пройдет, все поймут, что прекраснее и дороже, чем родина… Не зря говорят: родина-мать – это действительно мать.

Юлия Комышенко, участница автопробега:

Мы считаем, что сейчас наша страна процветает. У нас в стране есть все, что надо. Да, мы небогатая страна. Однако у нас есть все. И кто хочет работать, тот работает. Мы хотим отстоять нашего Президента. Наш Президент делает для страны – наверное, никто так не делает, как он. Он такой патриот патриотом. И я не думаю, что сейчас есть люди, которые могли бы занять его место, с такой же самоотдачей к своему государству. Мы хотим показать за Президента, за нашу страну.