«Чтобы не снились кошмары». Где в спальне повесить ловца снов?
Сон – это, безусловно, залог здоровья, важнейшая функция которого – восстановление. Во время сна происходит регенерация тканей, восполняется энергия и вырабатывается ряд необходимых нам гормонов. О том, как бороться с бессонницей, поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:
Мне кажется, порой мы не обращаем внимание на обстановку, в которой засыпаем, а ведь очень важно обустроить свое спальное место. Татьяна, что говорят звезды? Головой на север ложится или как?
Татьяна Дунаева, астролог, нумеролог, таролог:
Мне кажется, это настолько все индивидуально, но какие-то общие признаки есть. Не должно быть громкого шума – для меня это важно. Кстати, может, мне нужны специалисты, я засыпаю в берушах. Для меня прямо – чтобы была идеальная тишина, не было света, чтобы я хорошо пошла в сон, заснула. Головой на север или юг – точно не скажу, наверное, это все индивидуально.
Алеся Лакина:
Может, какие-то подушки специальные вы выбираете?
Татьяна Дунаева:
Ловец снов повесьте – есть же такая теория у древних индейцев. Чтобы не снились кошмары, вы хорошо спали, есть такой оберег. Он плетется самостоятельно на каких-то мастер-классах либо его покупаете, заговариваете, вешаете. Считается, что он должен висеть над телом, а не над головой. Душа через него вылетает и залетает, и хорошие сновидения, и хороший сон. Может, кому-то поможет.
Алеся Лакина:
Сейчас ведь какие-то специальные подушки, матрасы.
Татьяна Дунаева:
То есть для меня тоже важно, чтобы я удобно лежала. То есть, конечно же, человеческое ничего мне не чуждо. Это хороший, конечно, матрас, какая-то подушка, можно даже без подушки, в зависимости от того, какая поверхность, и прохладно. Это для меня, я не могу спать в жаре. Наверное, тоже есть какая-то особенность.
Алеся Лакина:
Алексей, насколько важно обустроить свое место спальное?
Алексей Малков, невролог, сомнолог:
Должно быть проветренное помещение, выключенный свет, удобная подушка, матрас, одеяло. В принципе, по сути, кроме вашего комфорта ничего не надо. Кто-то любит спать в автобусах, кто-то может спать в самолетах, кто-то может спать стоя. Если вы спите хорошо, на здоровье, то есть лишь бы это не было патологической сонливостью.
Читайте также:
«Не поспал одну-две ночи». Какие нарушения сна принимают за бессонницу?
Снижение памяти и когнитивных функций. К чему приводит недосыпание?
Несет риски инсультов и инфарктов. Какое сновидение нельзя оставлять без внимания?