«Чтобы не снились кошмары». Где в спальне повесить ловца снов?

Сон – это, безусловно, залог здоровья, важнейшая функция которого – восстановление. Во время сна происходит регенерация тканей, восполняется энергия и вырабатывается ряд необходимых нам гормонов. О том, как бороться с бессонницей, поговорили в ток-шоу «Точки над i». Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:

Мне кажется, порой мы не обращаем внимание на обстановку, в которой засыпаем, а ведь очень важно обустроить свое спальное место. Татьяна, что говорят звезды? Головой на север ложится или как?

Татьяна Дунаева, астролог, нумеролог, таролог:

Мне кажется, это настолько все индивидуально, но какие-то общие признаки есть. Не должно быть громкого шума – для меня это важно. Кстати, может, мне нужны специалисты, я засыпаю в берушах. Для меня прямо – чтобы была идеальная тишина, не было света, чтобы я хорошо пошла в сон, заснула. Головой на север или юг – точно не скажу, наверное, это все индивидуально. Алеся Лакина:

Может, какие-то подушки специальные вы выбираете? Татьяна Дунаева:

Ловец снов повесьте – есть же такая теория у древних индейцев. Чтобы не снились кошмары, вы хорошо спали, есть такой оберег. Он плетется самостоятельно на каких-то мастер-классах либо его покупаете, заговариваете, вешаете. Считается, что он должен висеть над телом, а не над головой. Душа через него вылетает и залетает, и хорошие сновидения, и хороший сон. Может, кому-то поможет.