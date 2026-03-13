Новости по тегу #Алексей Малков

Очень много органических нарушений сна. Есть психосоматика. Проблемы сна можно поделить на две. Нарушения засыпания – это пресомнические нарушения. Когда человек не может уснуть, но если уже уснул, спит хорошо. Интрасомнические – уснул хорошо, а ночью просыпается один, два, десять раз.
Одной из причин роста количества таких случаев стали последствия COVID. Они оставили эмоциональный и физический след у многих людей.
06 октября 2026 20:33
06 октября 2026 20:30
06 октября 2026 20:25
06 октября 2026 20:00
06 октября 2026 19:33
06 октября 2026 17:59
06 октября 2026 17:52
06 октября 2026 17:51