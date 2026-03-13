Прямой эфир

Новости по тегу #Алексей Малков

«От 30 до 50% населения имеют проблемы со сном» – о причинах поговорили с сомнологом
13 марта 2026 08:47

«От 30 до 50% населения имеют проблемы со сном» – о причинах поговорили с сомнологом

Белорусские врачи внедряют новые методики лечения нарушений сна
11 марта 2025 06:19

Белорусские врачи внедряют новые методики лечения нарушений сна

Несёт риски инсультов и инфарктов. Какое сновидение нельзя оставлять без внимания?
03 ноября 2023 22:13

Несёт риски инсультов и инфарктов. Какое сновидение нельзя оставлять без внимания?

«Чтобы не снились кошмары». Где в спальне повесить ловца снов?
03 ноября 2023 22:12

«Чтобы не снились кошмары». Где в спальне повесить ловца снов?

«Не поспал одну-две ночи». Какие нарушения сна принимают за бессонницу?
03 ноября 2023 16:03

«Не поспал одну-две ночи». Какие нарушения сна принимают за бессонницу?

«Пик выработки мелатонина». Во сколько рекомендовано ложиться спать?
03 ноября 2023 15:48

«Пик выработки мелатонина». Во сколько рекомендовано ложиться спать?

Почему возникает сонливость и что делать, чтобы от этого избавиться?
22 февраля 2021 08:09

Почему возникает сонливость и что делать, чтобы от этого избавиться?