«Не поспал одну-две ночи». Какие нарушения сна принимают за бессонницу?

Сон – это, безусловно, залог здоровья, важнейшая функция которого – восстановление. Во время сна происходит регенерация тканей, восполняется энергия и вырабатывается ряд необходимых нам гормонов. О том, как бороться с бессонницей, поговорили в ток-шоу «Точки над i». Михаил Свито, ведущий ток-шоу:

Все же как попытаться решить проблему бессонницы? Есть какие-то определенные препараты, Алексей?

Алексей Малков, невролог, сомнолог:

Для того чтобы правильно говорит о бессоннице, надо понимать вообще, что такое бессонница. То есть все говорят: бессонница. Но давайте начнем с определения. Это повторяющиеся нарушения инициации и консолидации сна, несмотря на наличие достаточного количества условий для сна. И нарушение дневной жизнедеятельности. То есть повторяющиеся нарушения. Если пациент не поспал одну-две ночи, то это не бессонница. То есть они должны повторяться три-четыре раза в месяц регулярно. Много пациентов приходят и говорят, что они не спят уже 10 лет или год. Всем говорю, что максимальное количество – это 11 ночей, и то в Книге рекордов Гиннесса под ЛСД. Это был эксперимент. Поэтому через три-четыре ночи бессонных, полностью лишенных сна, человек получает корковые нарушения, галлюцинации и функциональные нарушения мозга. Поэтому есть непонимание, неузнавание собственного сна, неудовлетворенность. Это очень много. Есть нарушения входа в сон, инициация сна. То есть человек не может уснуть, но если уснул, спит всю ночь. Нарушение консолидации сна – человек уснул, но проснулся через два часа и не может уснуть или просыпается в течение ночи. В зависимости от того, инициация или консолидация: можно уже понимать, что здесь проблема в засыпании – это одна. Консолидация сна – это в основном, психогенные причины, стрессовые реакции. То есть мы уже подбираем терапию в зависимости от причины. Нарушение дневной жизнедеятельности, то есть человек должен быть уставший, разбитый, невыспавшийся. Люди, которые говорят: я не сплю, – а днем у них все замечательно, скорее всего, они спят.