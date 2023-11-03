Несёт риски инсультов и инфарктов. Какое сновидение нельзя оставлять без внимания?

Сон – это, безусловно, залог здоровья, важнейшая функция которого – восстановление. Во время сна происходит регенерация тканей, восполняется энергия и вырабатывается ряд необходимых нам гормонов. О том, как бороться с бессонницей, поговорили в ток-шоу «Точки над i». Михаил Свито, ведущий ток-шоу:

Как вы считаете, есть вещие сны?

Алексей Малков, невролог, сомнолог:

Я хотел бы немножко остановиться – про патологические сны. В любом случае это зов нашего организма, он хочет нам что-то показать. То есть в любом случае это подкорка. Есть психологические нарушения, они самые частые, которые вызывают кошмары, ночные страхи, парасомнии. Но есть жизнеугрожающие сновидения – это только одно чаще всего. У пациента есть такое заболевание, которое называется синдром апноэ – остановки дыхания во сне. Человек храпит, задыхается во сне, западает корень языка. Может, быть, кто-то слышал, кто-то слышал от окружающих. То есть храпит, перестал, потом резко всхрапывает и снова дышит. Это заболевание, которое несет за собой риски сосудистых катастроф – инсультов, инфарктов, острой коронарной смерти во сне. Так вот этим пациентам снятся чувства утопления, удушения, то есть нехватки воздуха. Вот эти патологические сновидения, когда ко мне приходят пациенты и говорят, что мне снится вот такое, и я храплю, в 99 % есть на обследовании синдром апноэ. Эти пациенты лечатся или болеют очень тяжело в последующем. По поводу вещих снов – не знаю, я, наверное, человек научный. Наверное, в это я не верю.