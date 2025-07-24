Лукашенко: «Ячменю быть – это хорошая культура. Её будем развивать»

Жатва должна набирать темп, а республиканский каравай – вес. О том, что уборочную кампанию нужно проводить максимально быстро, заявил Президент, лично инспектируя ход работ в полях, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Еще на недавнем селекторе глава государства потребовал мобилизоваться и свести к минимуму все риски в период уборочной. Основные силы сейчас брошены на озимый ячмень. О результатах уборки этой культуры главе государства доложили в полях хозяйства «Озерицкий-Агро» в Смолевичском районе. Александр Лукашенко объяснил, почему сделал именно такой выбор: здесь представлены усредненные условия, позволяющие оценить ход уборочной кампании в целом по стране.

О том, что такого весенне-летнего сезона в Беларуси не припомнить, не говорит только ленивый. Сначала заморозки, теперь ливни, ветра. Последствия такой погоды хорошо видны на полях. Пейзажи заставляют нервничать неаграриев, а специалисты в это время, напротив, спокойно констатируют небывалое качество урожая. Как так?

Анжелика Гущеня, директор сельхозпредприятия «Озерицкий-Агро»:

Это не парадокс. Внесены под полную потребность минеральные добавки, минеральные удобрения, микроэлементы внесены, а во время налива в зернах было достаточно влаги, и оно на сегодня намного крупнее, чем было в прошлом году.

Ход уборочной на личном контроле Президента Беларуси и публично (на прошлой неделе провели селектор), и без телекамер. Александр Лукашенко регулярно бывает в полях, чтобы иметь собственное мнение. Притом локации глава государства выбирает характерные, говорящие не только о ситуации в конкретном регионе, но и иллюстрирующие положение дел на разных землях. Лучше других для этого подходят ландшафты Минской области. Президент Беларуси поручил ускорить темпы уборочной кампании. В полях «Озерицкого-Агро» в Смолевичском районе сегодня и встречали Александра Лукашенко. Его настоятельное требование – не ждать лучшей погоды и идеально подходящего момента, а действовать максимально рационально. К слову, как поступил и сам Александр Лукашенко, заменив в своем графике совещание по фармацевтике на полевой выход.





– И вот я смотрю здесь поле. У тебя низина. Казалось бы, и комбайны могут проваливаться после таких ливней, и пыли этой не будет, а нет. Уборка идет, и я думаю, что где-то 18 % влажность будет. Или больше?

– На данный момент 18 %.

– 18 %, правильно. Нельзя ожидать, потому что каждый час по полпроцента (а может, где-то и процент) ветерок будет сбрасывать, и надо убирать. Важнейший показатель – намолоты. С них и начали. В стране накануне собрали первый миллион тонн зерна. Правительство обещало под 11 по итогу уборочной. Но пока до этого жать и жать. Президента интересуют темпы и тенденции.

Юрий Горлов, министр сельского хозяйства и продовольствия Беларуси:

Урожайность на сегодняшний день составляет 41,4 центнера с гектара. По сравнению с прошлым годом плюс 7,3 центнера с гектара. И по намолоту, учитывая то, что в прошлом году мы начали уборку раньше, пока отстаем.

– Два миллиона к концу недели у тебя будет?

– Постараемся.

– Будет или не будет, что постараемся? Если такая погода будет, понятно.

– Да, если такая, то будет.

– Ну а сколько без вранья, если со скидкой на вранье, мы на утро имеем сегодня?

– 1 миллион 100. 1 миллион 97. Вчера мы намолотили первый миллион тонн зерна.

– Это я хорошо знаю, слышал, но я думал, ты больше имеешь сегодня. Каждый год мы пожинаем результаты принятых раньше решений. Например, опыт возделывания ячменя и сев следом за ним озимого рапса уже дал свои плоды. Кстати, именно ячмень убирали на поле, где сегодня работал глава государства. Урожайность поразительная – под 70 центнеров с гектара. Звучит. Но только если не углубляться в детали. Поверхностность не в стиле Александра Лукашенко, потому разговор о селекции.

– Как у тебя ячмень. Я свое помню директорское время, ложишься спать и думаешь: что-то там не так, это, вот здесь хорошо, это плохо. А ячмень?

– У нас 908 гектар озимого ячменя.

– 900?

– Да, 908 гектаров. На сегодняшний день убрано 349 гектаров. Средняя урожайность 67,7 центнера с гектара.

– То есть ты ячменем довольна?

– Очень довольна, да.

– А какие у тебя сорта?

– У нас везде посеян один сорт озимого ячменя. Все посевы первой репродукции.

– А чьи это?

– Это немецкие сорта. И 91 гектар – суперэлита.

– Своих нет?

– Надо работать над этим. Нет, я знаю, что надо работать. Где свой ячмень?

– На такую урожайность еще нет.