Лукашенко: «Ячменю быть – это хорошая культура. Её будем развивать»
Жатва должна набирать темп, а республиканский каравай – вес. О том, что уборочную кампанию нужно проводить максимально быстро, заявил Президент, лично инспектируя ход работ в полях, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Еще на недавнем селекторе глава государства потребовал мобилизоваться и свести к минимуму все риски в период уборочной. Основные силы сейчас брошены на озимый ячмень. О результатах уборки этой культуры главе государства доложили в полях хозяйства «Озерицкий-Агро» в Смолевичском районе. Александр Лукашенко объяснил, почему сделал именно такой выбор: здесь представлены усредненные условия, позволяющие оценить ход уборочной кампании в целом по стране.
О том, что такого весенне-летнего сезона в Беларуси не припомнить, не говорит только ленивый. Сначала заморозки, теперь ливни, ветра. Последствия такой погоды хорошо видны на полях. Пейзажи заставляют нервничать неаграриев, а специалисты в это время, напротив, спокойно констатируют небывалое качество урожая. Как так?
Анжелика Гущеня, директор сельхозпредприятия «Озерицкий-Агро»:
Это не парадокс. Внесены под полную потребность минеральные добавки, минеральные удобрения, микроэлементы внесены, а во время налива в зернах было достаточно влаги, и оно на сегодня намного крупнее, чем было в прошлом году.
Ход уборочной на личном контроле Президента Беларуси и публично (на прошлой неделе провели селектор), и без телекамер. Александр Лукашенко регулярно бывает в полях, чтобы иметь собственное мнение. Притом локации глава государства выбирает характерные, говорящие не только о ситуации в конкретном регионе, но и иллюстрирующие положение дел на разных землях. Лучше других для этого подходят ландшафты Минской области.
Президент Беларуси поручил ускорить темпы уборочной кампании.
В полях «Озерицкого-Агро» в Смолевичском районе сегодня и встречали Александра Лукашенко. Его настоятельное требование – не ждать лучшей погоды и идеально подходящего момента, а действовать максимально рационально. К слову, как поступил и сам Александр Лукашенко, заменив в своем графике совещание по фармацевтике на полевой выход.
– И вот я смотрю здесь поле. У тебя низина. Казалось бы, и комбайны могут проваливаться после таких ливней, и пыли этой не будет, а нет. Уборка идет, и я думаю, что где-то 18 % влажность будет. Или больше?
– На данный момент 18 %.
– 18 %, правильно. Нельзя ожидать, потому что каждый час по полпроцента (а может, где-то и процент) ветерок будет сбрасывать, и надо убирать.
Важнейший показатель – намолоты. С них и начали. В стране накануне собрали первый миллион тонн зерна. Правительство обещало под 11 по итогу уборочной. Но пока до этого жать и жать. Президента интересуют темпы и тенденции.
Юрий Горлов, министр сельского хозяйства и продовольствия Беларуси:
Урожайность на сегодняшний день составляет 41,4 центнера с гектара. По сравнению с прошлым годом плюс 7,3 центнера с гектара. И по намолоту, учитывая то, что в прошлом году мы начали уборку раньше, пока отстаем.
– Два миллиона к концу недели у тебя будет?
– Постараемся.
– Будет или не будет, что постараемся? Если такая погода будет, понятно.
– Да, если такая, то будет.
– Ну а сколько без вранья, если со скидкой на вранье, мы на утро имеем сегодня?
– 1 миллион 100. 1 миллион 97. Вчера мы намолотили первый миллион тонн зерна.
– Это я хорошо знаю, слышал, но я думал, ты больше имеешь сегодня.
Каждый год мы пожинаем результаты принятых раньше решений. Например, опыт возделывания ячменя и сев следом за ним озимого рапса уже дал свои плоды. Кстати, именно ячмень убирали на поле, где сегодня работал глава государства. Урожайность поразительная – под 70 центнеров с гектара. Звучит. Но только если не углубляться в детали. Поверхностность не в стиле Александра Лукашенко, потому разговор о селекции.
– Как у тебя ячмень. Я свое помню директорское время, ложишься спать и думаешь: что-то там не так, это, вот здесь хорошо, это плохо. А ячмень?
– У нас 908 гектар озимого ячменя.
– 900?
– Да, 908 гектаров. На сегодняшний день убрано 349 гектаров. Средняя урожайность 67,7 центнера с гектара.
– То есть ты ячменем довольна?
– Очень довольна, да.
– А какие у тебя сорта?
– У нас везде посеян один сорт озимого ячменя. Все посевы первой репродукции.
– А чьи это?
– Это немецкие сорта. И 91 гектар – суперэлита.
– Своих нет?
– Надо работать над этим. Нет, я знаю, что надо работать. Где свой ячмень?
– На такую урожайность еще нет.
– А на какую у тебя есть?
– 40, 50 есть.
– Так 40 или 50?
– И 40 есть, и 50 есть. По гибридам непосредственно.
– Займись серьезно этим вопросом. То, что мы начали больше возделывать ячмень, это, наверное, правильно. Ты же по телевизору говорил – что спрятался – что разные годы были, но хвалил ячмень. Все-таки я переживал, боялся, потому что я вас давил высевать, высевать. Думаю, давить-то можно, но можно до предела какого-то. Сегодня мы делаем вывод, спустя 3-4 года, что сделали правильно, что возделываем ячмень. По всем направлениям правильно сделали. И ранняя уборка, и комбайнеры привыкли, и прочее. Сегодня это уже часть уборки большой. Это не просто разминка комбайнеров. Это большая часть нашей уборки. Мы получим сколько в этом году тонн?
– По ячменю – 930.
– Почти миллион тонн ячменя. Это неплохой корм, да? Словом, ячменю быть. Это хорошая культура. Ее будем развивать. Но мы, в общем-то, на оптимальные размеры вышли. Больше увеличивать не надо?
– Да, если только немножко. Хороший предшественник: рано убираем, подготавливаем почву и потом сеем озимый рапс.