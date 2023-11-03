Снижение памяти и когнитивных функций. К чему приводит недосыпание?

Сон – это, безусловно, залог здоровья, важнейшая функция которого восстановление. Во время сна происходит регенерация тканей, восполняется энергия и вырабатывается ряд необходимых нам гормонов. О том, как бороться с бессонницей, поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Михаил Свито, ведущий ток-шоу:

Давайте поговорим о последствиях недосыпа. К чему это может привести, Анна?