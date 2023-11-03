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Снижение памяти и когнитивных функций. К чему приводит недосыпание?

03 ноября 2023 16:23
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Сон – это, безусловно, залог здоровья, важнейшая функция которого восстановление. Во время сна происходит регенерация тканей, восполняется энергия и вырабатывается ряд необходимых нам гормонов. О том, как бороться с бессонницей, поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Михаил Свито, ведущий ток-шоу:
Давайте поговорим о последствиях недосыпа. К чему это может привести, Анна?

Снижение памяти и когнитивных функций. К чему приводит недосыпание?-1

Анна Ермакович, заместитель главного врача по медицинской экспертизе и реабилитации УЗ «32-я городская клиническая поликлиника»:
В первую очередь, бессонница может привести – хроническая будет у пациента усталость. Будет снижение памяти, может наблюдаться снижение каких-то когнитивных функций. Внешний вид человека, который не досыпает и не высыпается тоже будет, как говориться, на лицо – это отеки под глазами, сухая, дряблая кожа. Глаза могут быть достаточно красными, человек может быть апатичный. Внешне могут быть признаки депрессивного какого-то состояния.

«Не поспал одну-две ночи». Какие нарушения сна принимают за бессонницу – подробнее здесь.

# Сон # общество # Фотофакт

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