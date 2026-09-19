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Новости по тегу #Сон

Как без стресса перевести ребенка на школьный режим сна: советы экспертов
19 сентября 2026 14:20

Как без стресса перевести ребенка на школьный режим сна: советы экспертов

«От 30 до 50% населения имеют проблемы со сном» – о причинах поговорили с сомнологом
13 марта 2026 08:47

«От 30 до 50% населения имеют проблемы со сном» – о причинах поговорили с сомнологом

Инсомния – болезнь века! Что это такое и как с ней бороться? Узнали у эксперта
29 ноября 2025 12:34

Инсомния – болезнь века! Что это такое и как с ней бороться? Узнали у эксперта

Почему нарушения сна способствуют набору веса – объяснила биохимик
08 октября 2025 15:40

Почему нарушения сна способствуют набору веса – объяснила биохимик

Белорусские врачи внедряют новые методики лечения нарушений сна
11 марта 2025 06:19

Белорусские врачи внедряют новые методики лечения нарушений сна

Почему возникает бессонница и как с ней бороться? Советы от эндокринолога
28 февраля 2025 14:05

Почему возникает бессонница и как с ней бороться? Советы от эндокринолога

Белоруска видит вещие сны – она предсказала упадок нефтедобывающей компании
26 апреля 2024 16:08

Белоруска видит вещие сны – она предсказала упадок нефтедобывающей компании

Мозг во сне может сообщить о надвигающейся болезни! Узнали как
26 апреля 2024 16:06

Мозг во сне может сообщить о надвигающейся болезни! Узнали как

Сколько должен спать взрослый человек? Ответ медицины прост
26 апреля 2024 15:53

Сколько должен спать взрослый человек? Ответ медицины прост

Популярный напиток может испортить ваш сон – и это не кофе
22 марта 2024 08:13

Популярный напиток может испортить ваш сон – и это не кофе

Пять ужасных вещей, которые случаются, если не стирать постельное бельё раз в неделю
29 февраля 2024 09:16

Пять ужасных вещей, которые случаются, если не стирать постельное бельё раз в неделю

Учёные объяснили, почему просыпаться сразу после звонка будильника вредно
09 ноября 2023 08:50

Учёные объяснили, почему просыпаться сразу после звонка будильника вредно