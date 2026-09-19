Новости по тегу #Сон

Летние каникулы закончились, и школьники с головой окунулись в учебные будни. Перестроиться на новый режим сна вместе со сменой сезона непросто. Специалисты советуют начинать заранее.
Очень много органических нарушений сна. Есть психосоматика. Проблемы сна можно поделить на две. Нарушения засыпания – это пресомнические нарушения. Когда человек не может уснуть, но если уже уснул, спит хорошо. Интрасомнические – уснул хорошо, а ночью просыпается один, два, десять раз.
«В настоящее время причина бессонницы – это гиперактивация головного мозга».
Ночное время суток – время, когда у нас происходит синтез определенных гормонов. Поэтому, когда человек не спит, будет иметь определенные гормональные дисбалансы.
Одной из причин роста количества таких случаев стали последствия COVID. Они оставили эмоциональный и физический след у многих людей.
Желтые, красные тона освещения лучше для спальни, потому что они тоже имитируют закат, подсказывают нашему организму, что пора спать и выработать мелатонин.
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