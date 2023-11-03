Лукашенко: «Это становится у наших людей такой нормой: а давайте закинем, впишем, Президент решит»

Новости Беларуси. То, что БелАЭС – самый масштабный стратегический проект в истории независимой Беларуси, вряд ли нужно объяснять. Символично, что станция, которая на долгие годы закроет потребности белорусов в электроэнергии, начала работу именно в преддверии Дня Октябрьской революции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Справедливость то, что у соседей в дефиците, а в Беларуси есть. Пусть и случаются исключения. Президента спросили о недавнем случае с недостроем в Минске и том, как о таких проблемах он узнает.

Вадим Кокаш, житель Островца:

Как вы все успеваете с учетом напряженного графика? И как вы считаете: не послужит ли это примером для многих, записывать подобные видеообращения, решать свои вопросы, минуя местные органы власти?

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Показывают мне. Я просил, уже поздно вечером было, мэр Минска, говорю, ты зачем людей обижаешь? А он знал уже об этом. Ну и почему не приняли меры? Начал там оправдываться, как обычно. Я говорю: слушайте, договор есть? «Да, договор есть». Вы по договору все? «Ну там, понимаете, в то время инфляция, подорожали материалы». Говорю, вы в договоре это приписали? Нет. Тогда идите и постройте так, как по договору. Если бы вы предусмотрели в договоре, так люди, может быть, и не жаловались бы. Но люди жалуются на то, что мы, государство, не соблюдаем договор заключенный. Я это все просматриваю и вижу, где людям надо ответить публично. Но вы сказали главное, что это становится у наших людей такой нормой. «А давайте закинем, впишем, Президент решит». Родные мои, я не должен вообще этим заниматься таким образом. Есть президента вопросы: атомная станция, космос, еще что-то, обеспечить вас на зиму природным газом, нефтью и так далее, продать, организовать – сейчас это все непросто, блокируют расчеты. Но вникать в эти детали – это даже не губернатора вопрос. Это вопрос тех, кто заключал договор. И есть привычка: где-то там шагнул, кто-то что-то не так – давай к Президенту обратимся. Ну что ту, телефон взял, записал. Поэтому, конечно, мы реагируем на все вопросы. Но или публично, таким вот образом, или не публично, но это не значит, что мы не принимаем мер. В завершении долгого предпраздничного рабочего дня в Островецком районе в воздухе не было никакого напряжения. Напротив, чистая и неподдельная искренность, что со стороны гостя, что со стороны хозяев. Красноречивые минуты.

Я искренне хочу вам сказать слова благодарности за тот счастливый билет, который вы подарили нашему Островцу. Маленький, провинциальный городок, райцентр. А сегодня застроенный, большой красивый, современный город. Я хочу заверить вас в том, что мы всегда поддерживали, поддерживаем и будем поддерживать вас и вашу политику. Которые вы проводите именно для улучшения благосостояния народа. Искренне, от всего сердца.