«Внутреннее бунтарство и несогласие». Как подросток реагирует на гиперопеку родителей?

Зависимость от чужого мнения, неумение принимать решения, низкая самооценка и постоянная потребность в одобрении – все это последствия тотального родительского контроля в детстве. Ограждая своих детей от любых опасностей, мы мешаем им взрослеть. О том, откуда берется стремление контролировать каждый шаг ребенка, как научиться делегировать ответственность и почему нужно давать детям право выбора в любом возрасте, поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:

Мне кажется, что в последнее время мы все увлеклись личными границами – не дай бог нарушить границу ребенка. У родителей свои личные границы и личная жизнь. Мария, расскажите, в вашей семье вам приходится отстаивать личные границы? Диктуют ли вам родители, что носить, куда ходить, с кем дружить?