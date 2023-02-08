Прямой эфир

«Внутреннее бунтарство и несогласие». Как подросток реагирует на гиперопеку родителей?

08 февраля 2023 18:09
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Зависимость от чужого мнения, неумение принимать решения, низкая самооценка и постоянная потребность в одобрении – все это последствия тотального родительского контроля в детстве. Ограждая своих детей от любых опасностей, мы мешаем им взрослеть. О том, откуда берется стремление контролировать каждый шаг ребенка, как научиться делегировать ответственность и почему нужно давать детям право выбора в любом возрасте, поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:
Мне кажется, что в последнее время мы все увлеклись личными границами – не дай бог нарушить границу ребенка. У родителей свои личные границы и личная жизнь. Мария, расскажите, в вашей семье вам приходится отстаивать личные границы? Диктуют ли вам родители, что носить, куда ходить, с кем дружить?

«Внутреннее бунтарство и несогласие». Как подросток реагирует на гиперопеку родителей?-1

Мария Шведко, родители уделяют слишком много внимания:
Вообще, я одна в семье, и мне очень много внимания поэтому уделяют. Бывает, даже очень контролируют – куда я пойду, с кем, до скольки буду гулять. Прямо контролировать, что я должна носить, что есть – такого нет. Все-таки иногда раздражает, когда гуляешь с друзьями, а по нескольку раз тебе звонят и спрашивают: «Где ты, когда вернешься домой?»

«Внутреннее бунтарство и несогласие». Как подросток реагирует на гиперопеку родителей?-4

Денис Северов, магистр психологии:
Очень часто, когда у подростка есть контролирующие родители, у них возникает момент бунтарства, противопоставления. Часто это может выражаться и проявляться в виде яркой одежды, каких-то броских моментов, как у Марии цвет волос, который привлекает к себе внимание. Это как раз таки говорит о том, что есть внутреннее бунтарство и несогласие к гиперопеке родителей.

В обществе есть тренд на многодетность. Несколько причин создать большую семью – подробнее здесь.

Подписывайтесь на нас в Telegram!

# Дети и родители # общество # Наталья Надольская # Мария Шведко # Денис Северов # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Человек, который ничего не опасается». Какие беглые захотят вернуться в Беларусь?
08 февраля 2023 18:04

«Человек, который ничего не опасается». Какие беглые захотят вернуться в Беларусь?

Может, они не полюбят государство и Лукашенко, но не будут с оружием в руках. Зачем возвращать беглых в Беларусь?
08 февраля 2023 17:50

Может, они не полюбят государство и Лукашенко, но не будут с оружием в руках. Зачем возвращать беглых в Беларусь?

Закон о ВНС принят. Как и когда сформируют состав собрания, рассказала Светлана Любецкая
08 февраля 2023 17:48

Закон о ВНС принят. Как и когда сформируют состав собрания, рассказала Светлана Любецкая