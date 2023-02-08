«Внутреннее бунтарство и несогласие». Как подросток реагирует на гиперопеку родителей?
Зависимость от чужого мнения, неумение принимать решения, низкая самооценка и постоянная потребность в одобрении – все это последствия тотального родительского контроля в детстве. Ограждая своих детей от любых опасностей, мы мешаем им взрослеть. О том, откуда берется стремление контролировать каждый шаг ребенка, как научиться делегировать ответственность и почему нужно давать детям право выбора в любом возрасте, поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:
Мне кажется, что в последнее время мы все увлеклись личными границами – не дай бог нарушить границу ребенка. У родителей свои личные границы и личная жизнь. Мария, расскажите, в вашей семье вам приходится отстаивать личные границы? Диктуют ли вам родители, что носить, куда ходить, с кем дружить?
Мария Шведко, родители уделяют слишком много внимания:
Вообще, я одна в семье, и мне очень много внимания поэтому уделяют. Бывает, даже очень контролируют – куда я пойду, с кем, до скольки буду гулять. Прямо контролировать, что я должна носить, что есть – такого нет. Все-таки иногда раздражает, когда гуляешь с друзьями, а по нескольку раз тебе звонят и спрашивают: «Где ты, когда вернешься домой?»
Денис Северов, магистр психологии:
Очень часто, когда у подростка есть контролирующие родители, у них возникает момент бунтарства, противопоставления. Часто это может выражаться и проявляться в виде яркой одежды, каких-то броских моментов, как у Марии цвет волос, который привлекает к себе внимание. Это как раз таки говорит о том, что есть внутреннее бунтарство и несогласие к гиперопеке родителей.
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