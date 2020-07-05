Прямой эфир

Что значит фраза «на личном контроле у Президента»? Несколько историй, как решаются проблемы белорусов

05 июля 2020 17:05
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Фраза «на личном контроле», которую мы часто используем в выпусках новостей – лучшая иллюстрация политики Александра Лукашенко, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Когда глава государства персонально следит за решением тех или иных проблем белорусов. Эдакий «знак качества» работы Президента.

Когда для чиновников и всей вертикали власти просто нет вариантов «не выполнить», «не выслушать», не помочь». Если за проблемой люди – это должно быть решено железобетонно. Какие же это вопросы – а самые разные: зарплаты, цены, новые школы и детские сады, доступность кредитов.

Что значит фраза «на личном контроле у Президента»? Несколько историй, как решаются проблемы белорусов-1

С самыми разными просьбами помочь белорусы обращались во время сбора подписей в поддержку выдвижения кандидатом в Президенты Александра Лукашенко. 

И вот на неделе Александр Лукашенко подписал распоряжение о дополнительных мерах по решению актуальных вопросов населения. Как это будет работать – подробности в репортаже Александра Добрияна.

Нехватка школ и детских садов – проблема не только в Гомеле. Это один из тех вопросов, которые обозначали белорусы во время сбора подписей в поддержку выдвижения кандидатом в Президенты Александра Лукашенко. Услышать проблемы всех и каждого – такую задачу глава государства поставил своей команде.

Александр Лукашенко подписал распоряжение о допмерах по решению актуальных для граждан вопросов. Что в документе?

Что значит фраза «на личном контроле у Президента»? Несколько историй, как решаются проблемы белорусов-4

Собственно, это практически самый главный принцип в работе Президента. И в этот раз пожелания, высказанные белорусами, взяли на карандаш. Так и появился новый документ. Глава государства на неделе подписал распоряжение, где все точечно обозначено – что и где нужно сделать.

Президент Беларуси подписал распоряжение о дополнительных мерах по решению актуальных вопросов населения

Что значит фраза «на личном контроле у Президента»? Несколько историй, как решаются проблемы белорусов-7

Что значит фраза «на личном контроле у Президента»? Несколько историй, как решаются проблемы белорусов-9

Что значит фраза «на личном контроле у Президента»? Несколько историй, как решаются проблемы белорусов-11

Выплаты зарплат вовремя, контроль за ценами на рынке, доступная медицина и качественная питьевая вода. Это и строительство станций обезжелезивания по стране, и перевод к 2025 году столичного водоснабжения на подземные источники.

Что значит фраза «на личном контроле у Президента»? Несколько историй, как решаются проблемы белорусов-14

Еще один момент – максимальное использование электроэнергии и льготные тарифы. Мы же строим свою АЭС. Не так давно Президенту на эту тему свой вопрос задал работник «Гродно Азот».

Читайте также:

Александр Лукашенко о БелАЭС: «Реакторы самые безопасные, которые мы там устанавливаем»

Александр Лукашенко: никто атомную станцию не закроет, это игра на чувствах людей

Президент Беларуси: может быть, когда-то мы как Южная Корея будем строить свои собственные атомные станции

Александр Лукашенко о подарке от «Гродно Азота»: у меня есть огород, поэтому мне пригодится

«В этом направлении мы будем действовать». Александр Лукашенко ответил на вопрос об электрификации садовых товариществ

Что значит фраза «на личном контроле у Президента»? Несколько историй, как решаются проблемы белорусов-17

В топе поручений Президента и строительство. Новые дороги, школы, спортивные объекты. И, конечно, жилье. Кредиты должны стать доступнее для всех (подробнее об этом читайте здесь).

Что значит фраза «на личном контроле у Президента»? Несколько историй, как решаются проблемы белорусов-20

Cлышать и понимать каждого – именно так звучит неизменное требование Президента ко всей вертикали власти, к каждому чиновнику. Задача государства – быть на защите интересов своих граждан: как в Минске, так и на самом краю белорусской земли в провинциальном Яново.

Читайте также:

В Гомеле откроют школу, которая остро нужна району. Что помогло сдвинуть строительство с мёртвой точки?

Магазин был закрыт больше 2 месяцев, ждали автолавку. Проблема жителей агрогородка решилась, когда попала на контроль к Президенту

«Нам остро в Гомеле нужен современный скалодром». Какие проблемы волнуют простых белорусов?

# Государственная социальная политика # общество # Александр Добриян # Александр Лукашенко # Михаил Орда # Игорь Сергеенко # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Нам остро в Гомеле нужен современный скалодром». Какие проблемы волнуют простых белорусов?
05 июля 2020 17:05

«Нам остро в Гомеле нужен современный скалодром». Какие проблемы волнуют простых белорусов?

Магазин был закрыт больше 2 месяцев, ждали автолавку. Проблема жителей агрогородка решилась, когда попала на контроль к Президенту
05 июля 2020 17:04

Магазин был закрыт больше 2 месяцев, ждали автолавку. Проблема жителей агрогородка решилась, когда попала на контроль к Президенту

В Гомеле откроют школу, которая остро нужна району. Что помогло сдвинуть строительство с мёртвой точки?
05 июля 2020 17:04

В Гомеле откроют школу, которая остро нужна району. Что помогло сдвинуть строительство с мёртвой точки?