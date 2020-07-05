Что значит фраза «на личном контроле у Президента»? Несколько историй, как решаются проблемы белорусов

Новости Беларуси. Фраза «на личном контроле», которую мы часто используем в выпусках новостей – лучшая иллюстрация политики Александра Лукашенко, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Когда глава государства персонально следит за решением тех или иных проблем белорусов. Эдакий «знак качества» работы Президента. Когда для чиновников и всей вертикали власти просто нет вариантов «не выполнить», «не выслушать», не помочь». Если за проблемой люди – это должно быть решено железобетонно. Какие же это вопросы – а самые разные: зарплаты, цены, новые школы и детские сады, доступность кредитов.

С самыми разными просьбами помочь белорусы обращались во время сбора подписей в поддержку выдвижения кандидатом в Президенты Александра Лукашенко. И вот на неделе Александр Лукашенко подписал распоряжение о дополнительных мерах по решению актуальных вопросов населения. Как это будет работать – подробности в репортаже Александра Добрияна. Нехватка школ и детских садов – проблема не только в Гомеле. Это один из тех вопросов, которые обозначали белорусы во время сбора подписей в поддержку выдвижения кандидатом в Президенты Александра Лукашенко. Услышать проблемы всех и каждого – такую задачу глава государства поставил своей команде. Александр Лукашенко подписал распоряжение о допмерах по решению актуальных для граждан вопросов. Что в документе?

Собственно, это практически самый главный принцип в работе Президента. И в этот раз пожелания, высказанные белорусами, взяли на карандаш. Так и появился новый документ. Глава государства на неделе подписал распоряжение, где все точечно обозначено – что и где нужно сделать. Президент Беларуси подписал распоряжение о дополнительных мерах по решению актуальных вопросов населения

Выплаты зарплат вовремя, контроль за ценами на рынке, доступная медицина и качественная питьевая вода. Это и строительство станций обезжелезивания по стране, и перевод к 2025 году столичного водоснабжения на подземные источники.