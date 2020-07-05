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Магазин был закрыт больше 2 месяцев, ждали автолавку. Проблема жителей агрогородка решилась, когда попала на контроль к Президенту

05 июля 2020 17:04
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Новости Беларуси. Глава государства подписал распоряжение о дополнительных мерах по решению актуальных вопросов населения (подробнее об этом читайте здесь).

Проблема жителей глубинки попала на контроль к главе государстве так же, как и другие, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Вернуть магазин в агрогородке Яново – один из пунктов нового документа.

Магазин был закрыт больше 2 месяцев, ждали автолавку. Проблема жителей агрогородка решилась, когда попала на контроль к Президенту-1

Магазин был закрыт больше 2 месяцев, ждали автолавку. Проблема жителей агрогородка решилась, когда попала на контроль к Президенту-3

Людмила Данилкина, член инициативной группы по сбору подписей в поддержку выдвижения кандидатом в Президенты Александра Лукашенко:
Начали собирать подписи за Александра Григорьевича Лукашенко. И, конечно, наши жители были обеспокоены тем, что магазин наш закрыт уже больше двух месяцев. Ездила, конечно, автолавка два раза в неделю. Но все начали просить. Первый вопрос – открыть магазин. Спасибо, что этот вопрос решили. Сегодня мы будем в новом магазине.

Магазин был закрыт больше 2 месяцев, ждали автолавку. Проблема жителей агрогородка решилась, когда попала на контроль к Президенту-6

Магазин был закрыт больше 2 месяцев, ждали автолавку. Проблема жителей агрогородка решилась, когда попала на контроль к Президенту-8

Магазин со свежим молоком и хлебом, да еще мороженое для детворы. Покупатель в глубинке не избалован столичными гипермаркетами. Вера Гончарова признается: два месяца без магазина стало испытанием для всего агрогородка. Сегодня пенсионерка не скрывает радости и готова благодарить всех и каждого.

Магазин был закрыт больше 2 месяцев, ждали автолавку. Проблема жителей агрогородка решилась, когда попала на контроль к Президенту-11

Вера Гончарова, жительница Яново:
Слава богу, открыли. Молодцы за все за это. Вот сколько людей собралось. Так переживали... Все рады, что открыли магазин.

Магазин был закрыт больше 2 месяцев, ждали автолавку. Проблема жителей агрогородка решилась, когда попала на контроль к Президенту-14

Магазин был закрыт больше 2 месяцев, ждали автолавку. Проблема жителей агрогородка решилась, когда попала на контроль к Президенту-16

В целом, для Яново 2020-й – год больших свершений. Кроме магазина жители агрогородка получили и чистую воду. В разгаре реконструкция и местной котельной. Все точно по списку из распоряжения главы государства.

Магазин был закрыт больше 2 месяцев, ждали автолавку. Проблема жителей агрогородка решилась, когда попала на контроль к Президенту-19

Магазин был закрыт больше 2 месяцев, ждали автолавку. Проблема жителей агрогородка решилась, когда попала на контроль к Президенту-21

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