Магазин был закрыт больше 2 месяцев, ждали автолавку. Проблема жителей агрогородка решилась, когда попала на контроль к Президенту

Новости Беларуси. Глава государства подписал распоряжение о дополнительных мерах по решению актуальных вопросов населения (подробнее об этом читайте здесь). Проблема жителей глубинки попала на контроль к главе государстве так же, как и другие, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Вернуть магазин в агрогородке Яново – один из пунктов нового документа.

Людмила Данилкина, член инициативной группы по сбору подписей в поддержку выдвижения кандидатом в Президенты Александра Лукашенко:

Начали собирать подписи за Александра Григорьевича Лукашенко. И, конечно, наши жители были обеспокоены тем, что магазин наш закрыт уже больше двух месяцев. Ездила, конечно, автолавка два раза в неделю. Но все начали просить. Первый вопрос – открыть магазин. Спасибо, что этот вопрос решили. Сегодня мы будем в новом магазине.

Магазин со свежим молоком и хлебом, да еще мороженое для детворы. Покупатель в глубинке не избалован столичными гипермаркетами. Вера Гончарова признается: два месяца без магазина стало испытанием для всего агрогородка. Сегодня пенсионерка не скрывает радости и готова благодарить всех и каждого.

Вера Гончарова, жительница Яново:

Слава богу, открыли. Молодцы за все за это. Вот сколько людей собралось. Так переживали... Все рады, что открыли магазин.