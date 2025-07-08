Мощные штормы обрушились на Польшу – по меньшей мере 4 человека пострадали

Мощные штормы обрушились на Польшу, оставив после себя разрушения. Пострадали по меньшей мере четыре человека. Их госпитализировали. Около 80 тысяч жителей остались без электричества. Наибольший удар пришелся по Подкарпатью, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Штормовой ветер валил деревья и срывал крыши зданий. Повреждены около 300 строений, некоторым семьям пришлось покинуть свои дома. Для оказания помощи в борьбе со стихией была создана военная оперативная группа, а силы территориальной обороны приведены в состояние максимальной готовности.

Сейчас спасатели работают в режиме нон-стоп, устраняя последствия непогоды. Однако расслабляться рано. Синоптики предупреждают о надвигающихся еще более опасных погодных явлениях. Жителям 10 южных воеводств уже разосланы предупреждения о мощных ливнях. Власти призывают к бдительности и выполнению указаний экстренных служб.