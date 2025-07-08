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Мощные штормы обрушились на Польшу – по меньшей мере 4 человека пострадали

08 июля 2025 19:50
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Мощные штормы обрушились на Польшу, оставив после себя разрушения. Пострадали по меньшей мере четыре человека. Их госпитализировали. Около 80 тысяч жителей остались без электричества. Наибольший удар пришелся по Подкарпатью, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Мощные штормы обрушились на Польшу – по меньшей мере 4 человека пострадали-2

Штормовой ветер валил деревья и срывал крыши зданий. Повреждены около 300 строений, некоторым семьям пришлось покинуть свои дома. Для оказания помощи в борьбе со стихией была создана военная оперативная группа, а силы территориальной обороны приведены в состояние максимальной готовности. 

Сейчас спасатели работают в режиме нон-стоп, устраняя последствия непогоды. Однако расслабляться рано. Синоптики предупреждают о надвигающихся еще более опасных погодных явлениях. Жителям 10 южных воеводств уже разосланы предупреждения о мощных ливнях. Власти призывают к бдительности и выполнению указаний экстренных служб. 

# Новости Польши

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