Муковозчик: вопрос не в том, какие времена и какой правитель, а хотим ли мы сберечь свой суверенитет

Андрей Муковозчик, писатель, колумнист «СБ. Беларусь сегодня»:

Вопрос не в том, в какие времена жить и какой правитель. Вопрос в нас самих: хотим ли мы сберечь свой суверенитет, свою независимость, и понимаем ли мы при этом, что это стоит дорого, и готовы ли мы за это платить. Вот же в чем дело. Потому что желание жить сыто и спокойно, оно прямо противоречит необходимости платить за свой суверенитет. Мы с вами только что об этом говорили в сюжете, об этой самой якобы медичке. Это же вот просто на примере одного человека. Хотим быть независимыми? Давайте обернемся вокруг, посмотрим, что Запад делает для того, чтобы нас лишить этого суверенитета и независимости, и немножко все-таки внутри себя соберемся, ощетинимся, будем продолжать вычищать общество, и так далее, и так далее. Не хотим? Ну давайте еще лет десять поживем сыто, мирно, тихо, спокойно, молча, а потом придут и нас съедят.