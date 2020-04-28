Как выглядят актёры, которые озвучили персонажей мультфильма «Шрек»
Десять лет прошло с момента выхода на экраны последнего мультфильма о Шреке. История о зелёном парне, который выбрался из болота, женился на принцессе и стал отцом троих детей, вызвала сильный отклик в сердцах у зрителей.
Сейчас этот огр и его друзья стали неотъемлемой частью массовой культуры. А вы задумывались, как выглядят актёры, подарившие голоса этим персонажам? Возможно, вы удивитесь, но большая часть этих людей окажется вам знакома.
Шрек – Майк Майерс
Фото: кадр из мультфильма «Шрек» и Steve Granitz / WireImage.com
Осёл – Эдди Мерфи
Фото: кадр из мультфильма «Шрек» и кадр из фильма «Тысяча слов»
Фиона – Камерон Диас
Фото: кадр из мультфильма «Шрек» и instagram.com/cameron_diaz_p
Кот – Антонио Бандерас
Фото: кадр из мультфильма «Шрек 2» и instagram.com/antoniobanderasoficial
Лорд Фаркуад – Джон Литгоу
Фото: кадр из мультфильма «Шрек» и instagram.com/jalithgow
Пряня – Конрад Вернон
Фото: кадр из мультфильма «Шрек 2» и John M. Heller
Принц Чарминг – Руперт Эверетт
Фото: кадр из мультфильма «Шрек 2» и Jeff Vespa / WireImage.com
Фея-крёстная – Дженнифер Сондерс
Фото: кадр из мультфильма «Шрек 2» и instagram.com/saundersfans
Королева Лилиан – Джули Эндрюс
Фото: кадр из мультфильма «Шрек 2» и instagram.com/julieandrews
Король Гарольд – Джон Клиз
Фото: кадр из мультфильма «Шрек 2» и facebook.com/thejohncleese
Артур – Джастин Тимберлейк
Кстати, ранее мы рассказывали о людях, которые озвучили двух популярных советских персонажей.
Как выглядят актёры, подарившие свои голоса Крокодилу Гене и Чебурашке, – смотрите здесь.