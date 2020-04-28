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Как выглядят актёры, которые озвучили персонажей мультфильма «Шрек»

28 апреля 2020 12:00
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Десять лет прошло с момента выхода на экраны последнего мультфильма о Шреке. История о зелёном парне, который выбрался из болота, женился на принцессе и стал отцом троих детей, вызвала сильный отклик в сердцах у зрителей. 

Сейчас этот огр и его друзья стали неотъемлемой частью массовой культуры. А вы задумывались, как выглядят актёры, подарившие голоса этим персонажам? Возможно, вы удивитесь, но большая часть этих людей окажется вам знакома. 

Шрек – Майк Майерс 

Как выглядят актёры, которые озвучили персонажей мультфильма «Шрек»-1

Фото: кадр из мультфильма «Шрек» и Steve Granitz / WireImage.com 

Осёл – Эдди Мерфи 

Как выглядят актёры, которые озвучили персонажей мультфильма «Шрек»-4

Фото: кадр из мультфильма «Шрек» и кадр из фильма «Тысяча слов» 

Фиона – Камерон Диас 

Как выглядят актёры, которые озвучили персонажей мультфильма «Шрек»-7

Фото: кадр из мультфильма «Шрек» и instagram.com/cameron_diaz_p 

Кот – Антонио Бандерас 

Как выглядят актёры, которые озвучили персонажей мультфильма «Шрек»-10

Фото: кадр из мультфильма «Шрек 2» и instagram.com/antoniobanderasoficial 

Лорд Фаркуад – Джон Литгоу 

Как выглядят актёры, которые озвучили персонажей мультфильма «Шрек»-13

Фото: кадр из мультфильма «Шрек» и instagram.com/jalithgow 

Пряня – Конрад Вернон 

Как выглядят актёры, которые озвучили персонажей мультфильма «Шрек»-16

Фото: кадр из мультфильма «Шрек 2» и John M. Heller 

Принц Чарминг – Руперт Эверетт 

Как выглядят актёры, которые озвучили персонажей мультфильма «Шрек»-19

Фото: кадр из мультфильма «Шрек 2» и Jeff Vespa / WireImage.com

Фея-крёстная – Дженнифер Сондерс 

Как выглядят актёры, которые озвучили персонажей мультфильма «Шрек»-22

Фото: кадр из мультфильма «Шрек 2» и instagram.com/saundersfans 

Королева Лилиан – Джули Эндрюс 

Как выглядят актёры, которые озвучили персонажей мультфильма «Шрек»-25

Фото: кадр из мультфильма «Шрек 2» и instagram.com/julieandrews 

Король Гарольд – Джон Клиз 

Как выглядят актёры, которые озвучили персонажей мультфильма «Шрек»-28

Фото: кадр из мультфильма «Шрек 2» и facebook.com/thejohncleese 

Артур – Джастин Тимберлейк 

Как выглядят актёры, которые озвучили персонажей мультфильма «Шрек»-31

Фото: imdb.com 

Кстати, ранее мы рассказывали о людях, которые озвучили двух популярных советских персонажей.

Как выглядят актёры, подарившие свои голоса Крокодилу Гене и Чебурашке, – смотрите здесь

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