Арина Соболенко не без труда пробилась в полуфинал Уимблдона

Арина Соболенко с огромным трудом, но пробилась в полуфинал Уимблдона. В поединке, который продолжался более трех часов, белоруска сломила сопротивление Лауры Зигемунд из Германии, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Наша прима была фавориткой до старта. Ранее она без проблем проходила соперницу. Нынче же пришлось изрядно помучиться. В первом сете острее действовала немка. У первой ракетки планеты явно не летела подача. Да и в корте получалось далеко не все. Как правило, борьба завязывалась именно на подаче Соболенко. Как итог – поражение, 4:6.

Во второй партии подобных проблем не было. Белоруска действовала напористо и четко. Результат пришел максимально быстро – 6:2. Казалось, в такой ситуации довести дело до виктории не составит труда. Зигемунд имела другое мнение. Вновь вязкое соперничество. Вновь нервы и переход инициативы от одной к другой. Проявив истинные бойцовские качества, Соболенко победила в сете (6:4) и в матче (2:1). Она – первая полуфиналистка.