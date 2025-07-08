Муковозчик рассказал, что Беларусь спасет от нападения извне

Андрей Муковозчик, писатель, колумнист «СБ. Беларусь сегодня»:

И видим, посмотрев на юг, что не спасет ни Линия Сталина, ни аэродромы. А что спасет? Тактическое ядерное оружие и «Орешник». И твердое заявление руководства, которое мы с Григорием здесь готовы подтверждать ежечасно и ежеминутно, что не будет, не должно быть никаких колебаний. Как только мы увидим группировку, которая потенциально может нарушить границы и напасть на Беларусь, я думаю, реакция будет мгновенной. А тогда от этой группировки остается только куча раскаленного металла. Вот, собственно, и все. Ну и на этом мы заканчиваем, потому что дальше вступает Российская Федерация, которая уже объявила: нападение на нас, на ее стратегического союзника, и есть нападение на саму Российскую Федерацию. Вот это вот то, что будет ждать Европу, если она совсем с ума сойдет. Просто есть варианты, что там Макрон уйдет, и придет кто-то более разумный, что Мерц просто изойдет желчью, не имея ни средств, ни сил, ни людских ресурсов поднять Бундесвер – вот как бы надежды. Если это не поможет, то у нас есть чем защититься.