Муковозчик: мир дёргает Беларусь со всех сторон, и поэтому мы так благодарны нашему мощному лидер

Андрей Муковозчик, писатель, колумнист «СБ. Беларусь сегодня»:

Чем больше у нас будет фестивалей, праздников и «Дожинок» на фоне с ума сходящего мира, фишка-то в том, Григорий, что мы бы с удовольствием эту ситуацию зафиксировали, но нам же не дадут. Мы же на том самом перекрестке, который постоянно необходим всем. Поэтому дергают нас со всех сторон, и поэтому мы так благодарны нашему мощному лидеру, что он в определенной степени прикрывает нас от всех этих мировых катаклизмов, оставляя нам фестивали и праздники.