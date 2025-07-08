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Муковозчик: мир дёргает Беларусь со всех сторон, и поэтому мы так благодарны нашему мощному лидер

08 июля 2025 18:54
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Проект «Азаренок. Напрямую». О важном говорим в прямом эфире. Вместе с экспертом обсудим рабочую поездку Александра Лукашенко в Могилевскую область и другие важнейшие международные события. В эфире писатель, колумнист «СБ. Беларусь сегодня» Андрей Муковозчик.

Муковозчик: мир дёргает Беларусь со всех сторон, и поэтому мы так благодарны нашему мощному лидер-2

Андрей Муковозчик, писатель, колумнист «СБ. Беларусь сегодня»:
Чем больше у нас будет фестивалей, праздников и «Дожинок» на фоне с ума сходящего мира, фишка-то в том, Григорий, что мы бы с удовольствием эту ситуацию зафиксировали, но нам же не дадут. Мы же на том самом перекрестке, который постоянно необходим всем. Поэтому дергают нас со всех сторон, и поэтому мы так благодарны нашему мощному лидеру, что он в определенной степени прикрывает нас от всех этих мировых катаклизмов, оставляя нам фестивали и праздники.

# Андрей Муковозчик # Григорий Азаренок

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