Александр Лукашенко подписал распоряжение о допмерах по решению актуальных для граждан вопросов

Новости Беларуси. Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал распоряжение «О дополнительных мерах по решению актуальных вопросов жизнедеятельности населения». Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу белорусского лидера.

Документ содержит меры по решению наиболее актуальных для населения вопросов, поступивших при сборе подписей избирателей инициативной группой в поддержку выдвижения кандидатом в президенты Александра Лукашенко.

Данные меры охватывают различные сферы жизнедеятельности (строительство, жилищно-коммунальное хозяйство, транспорт, энергетику, занятость и социальное обеспечение, здравоохранение, образование, торговлю и иные).

В документе также нашли отражение поручения по вопросам строительства жилья для военнослужащих, данные главой государства 22 июня во время рабочей поездки в Брестскую область.

Распоряжением предусматриваются ежеквартальная отчётность о его выполнении и обеспечение надлежащего информирования населения о решении актуальных вопросов.