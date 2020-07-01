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Александр Лукашенко подписал распоряжение о допмерах по решению актуальных для граждан вопросов

01 июля 2020 08:50
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Новости Беларуси. Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал распоряжение «О дополнительных мерах по решению актуальных вопросов жизнедеятельности населения». Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу белорусского лидера.

Документ содержит меры по решению наиболее актуальных для населения вопросов, поступивших при сборе подписей избирателей инициативной группой в поддержку выдвижения кандидатом в президенты Александра Лукашенко.

Данные меры охватывают различные сферы жизнедеятельности (строительство, жилищно-коммунальное хозяйство, транспорт, энергетику, занятость и социальное обеспечение, здравоохранение, образование, торговлю и иные).

В документе также нашли отражение поручения по вопросам строительства жилья для военнослужащих, данные главой государства 22 июня во время рабочей поездки в Брестскую область.

Распоряжением предусматриваются ежеквартальная отчётность о его выполнении и обеспечение надлежащего информирования населения о решении актуальных вопросов.

Контроль за выполнением распоряжения будет обеспечен КГК и Администрацией Президента Беларуси (здесь подробнее).

# Государственная социальная политика # общество # Александр Лукашенко

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