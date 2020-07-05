«Нам остро в Гомеле нужен современный скалодром». Какие проблемы волнуют простых белорусов?

Новости Беларуси. Безусловно, у каждого человека найдется свой набор актуальных проблем. Решение каждой из них, в том числе и ради общего блага – это и есть стратегия развития: наш общий путь в будущее, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Правда, зачастую решения по многим позициям вполне под силу и местной власти. И на это Александр Лукашенко тоже всегда обращает внимание.

У меня в подъезде много молодых семей, колясочников, есть инвалиды. Не хватает пандуса для них. Вот это, я считаю, тоже проблема.