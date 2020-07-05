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«Нам остро в Гомеле нужен современный скалодром». Какие проблемы волнуют простых белорусов?

05 июля 2020 17:05
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Новости Беларуси. Безусловно, у каждого человека найдется свой набор актуальных проблем. Решение каждой из них, в том числе и ради общего блага – это и есть стратегия развития: наш общий путь в будущее, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

«Нам остро в Гомеле нужен современный скалодром». Какие проблемы волнуют простых белорусов?-1

Правда, зачастую решения по многим позициям вполне под силу и местной власти. И на это Александр Лукашенко тоже всегда обращает внимание.

«Нам остро в Гомеле нужен современный скалодром». Какие проблемы волнуют простых белорусов?-4

У меня в подъезде много молодых семей, колясочников, есть инвалиды. Не хватает пандуса для них. Вот это, я считаю, тоже проблема.

«Нам остро в Гомеле нужен современный скалодром». Какие проблемы волнуют простых белорусов?-7

В связи с тем, что спортивное скалолазание включили в Олимпийские игры, у нас есть время для подготовки спортсменов. Нам остро в Гомеле нужен современный скалодром высотой 15 метров, который соответствует современным требованиям.

«Нам остро в Гомеле нужен современный скалодром». Какие проблемы волнуют простых белорусов?-10

В принципе, все нормально, мне кажется, с большего. Дороги хотелось бы получше.

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# Государственная социальная политика # общество # Александр Добриян # Фотофакт

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