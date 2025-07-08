Муковозчик: Трамп играет с этим миром как восторженный мальчик, которому не объяснили правила поведения

Проект «Азаренок. Напрямую». О важном говорим в прямом эфире. Вместе с экспертом обсудим рабочую поездку Александра Лукашенко в Могилевскую область и другие важнейшие международные события. В эфире писатель, колумнист «СБ. Беларусь сегодня» Андрей Муковозчик.

Григорий Азаренок, СТВ:

Комментировать ли очередные заявления Трампа? Вот он опять проснулся, Путин его не удовлетворяет, ему все не нравится, как он сказал, Путин говорит какую-то фигню.

Андрей Муковозчик, писатель, колумнист «СБ. Беларусь сегодня»:

Не вижу смысла. Что бы Трамп ни делал, это все уже очевидная вещь. Это все как бы идет к тому, чтобы он был на первых полосах газет. И в последнее время он этого добивается какими-то уже совсем фриковыми способами, методами. В очередной раз откладываются санкции, пошлины, вернее, на одних накладываются на других. Путин его не удовлетворяет, а наоборот…

Григорий Азаренок:

Мне понравилось, он пригрозил ввести 10-процентные пошлины на тех, кто в рамках БРИКС думает отказаться от доллара, а затем ввел против своих союзников 20-процентные. И надо было вам не быть его союзниками, а отказываться от доллара, отделались бы 10 %.