ЧБ по гребле на байдарках и каноэ стартовал в Заславле
В Заславле стартовал открытый чемпионат Беларуси по гребле на байдарках и каноэ, где на награды претендуют сильнейшие мастера нашей страны и Китая. Набралось около 300 атлетов. Это как члены национальной команды, так и ближайший резерв, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Всего на турнире разыграют 31 комплект медалей, включая неолимпийскую программу. Данный старт является заключительным в отборе и формировании состава на планетарный форум, который примет Милан в августе. Он станет первым международным чемпионатом в полном формате после снятия санкций.
Сегодня крайне важно скрупулезно подойти к комплектованию дружины. Хочется ведь напомнить о себе в полную силу. Лучшего всего это сделать победами. Приятно, что в некоторых дисциплинах внутренняя конкуренция очень плотная и именно нынешний турнир станет определяющим.
Александр Мызгин, старший тренер национальной команды Беларуси по гребле на байдарках и каноэ:
В прошлом году мы принимали участие в Узбекистане, но это была неолимпийская программа, то в Милане состоятся все дистанции во всех видах программ. Поэтому он очень серьезный для нас. Так как в каждых видах будет просматриваться и в конце соревнований будет озвучен состав, который будет представлять нашу Республику Беларусь на чемпионате мира.
У нас записано в нашем положении, что победитель чемпионата республики имеет полное право выступать на чемпионате мира.
9 июля участники поспорят за пьедестал в семи дисциплинах. Финальные заезды пройдут как в утренней сессии так и в вечерней.