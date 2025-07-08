ЧБ по гребле на байдарках и каноэ стартовал в Заславле

В Заславле стартовал открытый чемпионат Беларуси по гребле на байдарках и каноэ, где на награды претендуют сильнейшие мастера нашей страны и Китая. Набралось около 300 атлетов. Это как члены национальной команды, так и ближайший резерв, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Всего на турнире разыграют 31 комплект медалей, включая неолимпийскую программу. Данный старт является заключительным в отборе и формировании состава на планетарный форум, который примет Милан в августе. Он станет первым международным чемпионатом в полном формате после снятия санкций. Сегодня крайне важно скрупулезно подойти к комплектованию дружины. Хочется ведь напомнить о себе в полную силу. Лучшего всего это сделать победами. Приятно, что в некоторых дисциплинах внутренняя конкуренция очень плотная и именно нынешний турнир станет определяющим.