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В Гомеле откроют школу, которая остро нужна району. Что помогло сдвинуть строительство с мёртвой точки?

05 июля 2020 17:04
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Новости Беларуси. Нынешним летом Людмилу Горбову радуют не только розы. Мама троих детей не скрывает радости: школа, о которой здесь мечтали долгие годы, растет как на дрожжах, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

В Гомеле откроют школу, которая остро нужна району. Что помогло сдвинуть строительство с мёртвой точки?-1

Людмила Горбова, жительница Гомеля:
Младший в этом году пойдет в первый класс. Может, цветы придется дарить первоклашкам, пусть срывают с клумбы. Я разрешаю.

В Гомеле откроют школу, которая остро нужна району. Что помогло сдвинуть строительство с мёртвой точки?-4

Этот микрорайон вырос на самом пике строительного бума. Он же совпал в Беларуси с бэби-бумом. В каждом доме что ни квартира, то большая семья. На новую школу рассчитывали все, но начатое строительство в 2014 году остановилось на долгие шесть лет. Все это время каждое утро сотни детей из соседних дворов отправлялись мимо долгостроя в переполненные школы соседних микрорайонов.

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В Гомеле откроют школу, которая остро нужна району. Что помогло сдвинуть строительство с мёртвой точки?-7

Людмила Росса, жительница Гомеля:
Оперативно строится. Даже не ожидали, что так быстро ее поставят. Рассчитывают все на нее. Практически все из 66-й школы хотят перейти в новую школу. 

В Гомеле откроют школу, которая остро нужна району. Что помогло сдвинуть строительство с мёртвой точки?-10

C мертвой точки дело сдвинулось после того, как жители Гомеля обратились за помощью к главе государства. И вот результат. В июле строительство школы выходит на финишную прямую. Чтобы успеть к 1 сентября, каждый день здесь будут трудиться более тысячи человек.

В Гомеле откроют школу, которая остро нужна району. Что помогло сдвинуть строительство с мёртвой точки?-13

Александр Добриян, корреспондент:
Новая школа – объект уникальный для региона. Такой проект реализуется в Гомельской области впервые. 12 тысяч квадратных метров общей площади. Здесь хватит места для всего. Бассейны, гимнастические и спортивные залы, современные учебные классы и целый отдельный корпус для групп продленного дня.

Стоимость этого объекта – 19 миллионов рублей. Однако это тот самый случай, когда все измеряется не только деньгами.

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В Гомеле откроют школу, которая остро нужна району. Что помогло сдвинуть строительство с мёртвой точки?-16

В круглосуточном режиме на стройке работают простые гомельчане, которые сами отлично знают, как не хватает школ в новых микрорайонах. Фактически строят для себя.

В Гомеле откроют школу, которая остро нужна району. Что помогло сдвинуть строительство с мёртвой точки?-19

В Гомеле откроют школу, которая остро нужна району. Что помогло сдвинуть строительство с мёртвой точки?-21

В Гомеле откроют школу, которая остро нужна району. Что помогло сдвинуть строительство с мёртвой точки?-23

Александр Баев, первый заместитель генерального директора строительного треста № 14:
В эту школу мне своих детей не стыдно было бы привести. У меня ребенок в этом году окончил первый класс, поэтому для меня строительство данного объекта – это нечто большее, чем обычный строительный объект. 

На сегодняшний день я встречал мало школ, где есть лифт. То есть детки, которые имеют какие-то проблемы, не будут здесь ничем обделены. Они свободно будут посещать все занятия, все помещения. Это очень хорошо.

# Государственная социальная политика # общество # Александр Добриян # Александр Баев # Фотофакт

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