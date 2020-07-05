В Гомеле откроют школу, которая остро нужна району. Что помогло сдвинуть строительство с мёртвой точки?

Новости Беларуси. Нынешним летом Людмилу Горбову радуют не только розы. Мама троих детей не скрывает радости: школа, о которой здесь мечтали долгие годы, растет как на дрожжах, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Людмила Горбова, жительница Гомеля:

Младший в этом году пойдет в первый класс. Может, цветы придется дарить первоклашкам, пусть срывают с клумбы. Я разрешаю.

Этот микрорайон вырос на самом пике строительного бума. Он же совпал в Беларуси с бэби-бумом. В каждом доме что ни квартира, то большая семья. На новую школу рассчитывали все, но начатое строительство в 2014 году остановилось на долгие шесть лет. Все это время каждое утро сотни детей из соседних дворов отправлялись мимо долгостроя в переполненные школы соседних микрорайонов. Президент Беларуси подписал распоряжение о дополнительных мерах по решению актуальных вопросов населения

Людмила Росса, жительница Гомеля:

Оперативно строится. Даже не ожидали, что так быстро ее поставят. Рассчитывают все на нее. Практически все из 66-й школы хотят перейти в новую школу.

C мертвой точки дело сдвинулось после того, как жители Гомеля обратились за помощью к главе государства. И вот результат. В июле строительство школы выходит на финишную прямую. Чтобы успеть к 1 сентября, каждый день здесь будут трудиться более тысячи человек.

В круглосуточном режиме на стройке работают простые гомельчане, которые сами отлично знают, как не хватает школ в новых микрорайонах. Фактически строят для себя.