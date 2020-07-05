В Гомеле откроют школу, которая остро нужна району. Что помогло сдвинуть строительство с мёртвой точки?

Новости Беларуси. Нынешним летом Людмилу Горбову радуют не только розы. Мама троих детей не скрывает радости: школа, о которой здесь мечтали долгие годы, растет как на дрожжах, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Новости Беларуси. Нынешним летом Людмилу Горбову радуют не только розы. Мама троих детей не скрывает радости: школа, о которой здесь мечтали долгие годы, растет как на дрожжах, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Людмила Горбова, жительница Гомеля:
Младший в этом году пойдет в первый класс. Может, цветы придется дарить первоклашкам, пусть срывают с клумбы. Я разрешаю.
Этот микрорайон вырос на самом пике строительного бума. Он же совпал в Беларуси с бэби-бумом. В каждом доме что ни квартира, то большая семья. На новую школу рассчитывали все, но начатое строительство в 2014 году остановилось на долгие шесть лет. Все это время каждое утро сотни детей из соседних дворов отправлялись мимо долгостроя в переполненные школы соседних микрорайонов.
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Людмила Росса, жительница Гомеля:
Оперативно строится. Даже не ожидали, что так быстро ее поставят. Рассчитывают все на нее. Практически все из 66-й школы хотят перейти в новую школу.
C мертвой точки дело сдвинулось после того, как жители Гомеля обратились за помощью к главе государства. И вот результат. В июле строительство школы выходит на финишную прямую. Чтобы успеть к 1 сентября, каждый день здесь будут трудиться более тысячи человек.
Александр Добриян, корреспондент:
Новая школа – объект уникальный для региона. Такой проект реализуется в Гомельской области впервые. 12 тысяч квадратных метров общей площади. Здесь хватит места для всего. Бассейны, гимнастические и спортивные залы, современные учебные классы и целый отдельный корпус для групп продленного дня.
Стоимость этого объекта – 19 миллионов рублей. Однако это тот самый случай, когда все измеряется не только деньгами.
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В круглосуточном режиме на стройке работают простые гомельчане, которые сами отлично знают, как не хватает школ в новых микрорайонах. Фактически строят для себя.
Александр Баев, первый заместитель генерального директора строительного треста № 14:
В эту школу мне своих детей не стыдно было бы привести. У меня ребенок в этом году окончил первый класс, поэтому для меня строительство данного объекта – это нечто большее, чем обычный строительный объект.
На сегодняшний день я встречал мало школ, где есть лифт. То есть детки, которые имеют какие-то проблемы, не будут здесь ничем обделены. Они свободно будут посещать все занятия, все помещения. Это очень хорошо.