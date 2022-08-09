Как санкции повлияли на нашу экономику и что теперь будет делать правительство? Ответил Андрей Лазуткин

Новости Беларуси. Проект Григория Азаренка – «Азаренок. Напрямую». О важном в прямом эфире. Вместе с экспертами обсудим форум патриотов в Минске и сходку беглых во главе с Тихановской в Вильнюсе. В гостях – политолог Андрей Лазуткин.
Григорий Азаренок, СТВ:
Мы видим, что у нас пока даже ни одно предприятие не закрылось. Наоборот, государство берет на себя обязательство, например, завод в Миорах спасать. Это, мне кажется, очень знаковое совещание.
Андрей Лазуткин, политолог:
Как будто вы так пугаете, что у нас вроде все не плохо, а Президент говорит, что на самом деле все хуже. Санкции, когда их вводили, имели отложенный эффект. Как говорят специалисты, это даже не март-февраль, как вы сказали, а это, скорее, июнь. То есть в июне мы начали получать полную нагрузку по калийным удобрениям, по остальным ограничениям. И мы сработали первый месяц, потом пошел июль, и в августе Президент тоже собирает совещание Совмина, и то, что звучит про экспортные цепочки и все остальное, – это все важные вопросы сегодня. Мы полгода работали неплохо, а как мы будем следующие полгода работать зависит от того, сможем ли мы что-то куда-то продать. Задача была очень жестко поставлена Президентом. В принципе, она ставится перед каждым правительством, что вы имеете некие показатели, вы должны их сделать к концу года, если вы их это не делаете, то тогда делаются оргвыводы. Так всегда было. Хочу сказать, что наше правительство работало в самых, наверное, сложных условиях, если не брать 1990-е годы, когда была чехарда кадровая. Вы помните, что примерно за месяц до событий августа ушло в отставку прошлое правительство.
Григорий Азаренок:
Да, и было назначено новое правительство.
Андрей Лазуткин:
Эти люди, во-первых, проверенные, которым Президент сказал: будет впереди непросто, и вы будете выполнять определенные задачи. И достаточно достойно премьер-министр с этим справлялся. Но у нас каждый год ужесточение этих условий работает. Что касается санкций, там еще звучало, что надо работать с ЕС. Казалось бы, что значит работать? А дело в том, что, например, какая-нибудь древесина, вы можете в Китае ее продать по одной цене, а то же самое можете продать в два раза дороже ЕС, если найдете лазейку для поставок. Это необязательно дерево, а что-то еще.
Григорий Азаренок:
И у Президента прозвучал тезис, что политики там, конечно, сумасшедшие, но бизнес тем не менее стучит в двери.
Андрей Лазуткин:
Да, это другая логистика, другая прибыль, добавленная в стоимость. Поэтому, конечно, наша задача: цепочки эти тискать. Как говорят, вода всегда находит какой-то ход. Я надеюсь, что правительство имеет опыт, потому что премьер-министр занимался очень непростыми вещами до того, как стал премьером.
Григорий Азаренок:
Мы напомним. Он возглавлял ВПК.
Андрей Лазуткин:
Да, а ВПК – это очень специфические продажи, это не то же самое, что продавать лес на экспорт, – нет. Там есть определенные нюансы, которые тоже не всегда видны. Поэтому это человек, который очень многие вещи умеет делать. Пожелаем удачи. Потому что, Григорий, наш фронт информационный, скажем так, в этом плане гораздо легче и проще, он не имеет такого физического измерения, как имеет показатель нашего покровительства. Потому что их спросят за инвестиционные проекты, за недополученную прибыль, за реализацию того же завода в Миорах, чем это все закончится. И у людей это большая естественность и большая нагрузка. Когда Президент такие совещания проводит, нашим гражданам надо понимать, что это не просто люди, которые сидят, как в раю, получают какие-то зарплаты астрономические, какая-то каста неприкасаемая. Ничего подобного. Они все ходят под определенными задачами. Если вы не выполняете, вас попросят. И Президент всегда был откровенен в этих кадровых вопросах.
Читайте также:
«Они были абсолютно неадекватны в своих оценках». Как украинцы отрабатывали тему спецоперации в интернете?
«Поэтому Президент и говорит: надо наводить здесь порядок». Как протесты повлияли на ИП и IT-сферу?
«Они же не выходили с лозунгами «Давайте бить ментов!» Как политолог Лазуткин воспринимает протесты 2020-го?