Как санкции повлияли на нашу экономику и что теперь будет делать правительство? Ответил Андрей Лазуткин

Григорий Азаренок, СТВ: Мы видим, что у нас пока даже ни одно предприятие не закрылось. Наоборот, государство берет на себя обязательство, например, завод в Миорах спасать. Это, мне кажется, очень знаковое совещание.

Андрей Лазуткин, политолог:

Как будто вы так пугаете, что у нас вроде все не плохо, а Президент говорит, что на самом деле все хуже. Санкции, когда их вводили, имели отложенный эффект. Как говорят специалисты, это даже не март-февраль, как вы сказали, а это, скорее, июнь. То есть в июне мы начали получать полную нагрузку по калийным удобрениям, по остальным ограничениям. И мы сработали первый месяц, потом пошел июль, и в августе Президент тоже собирает совещание Совмина, и то, что звучит про экспортные цепочки и все остальное, – это все важные вопросы сегодня. Мы полгода работали неплохо, а как мы будем следующие полгода работать зависит от того, сможем ли мы что-то куда-то продать. Задача была очень жестко поставлена Президентом. В принципе, она ставится перед каждым правительством, что вы имеете некие показатели, вы должны их сделать к концу года, если вы их это не делаете, то тогда делаются оргвыводы. Так всегда было. Хочу сказать, что наше правительство работало в самых, наверное, сложных условиях, если не брать 1990-е годы, когда была чехарда кадровая. Вы помните, что примерно за месяц до событий августа ушло в отставку прошлое правительство.

Григорий Азаренок:

Да, и было назначено новое правительство.

Андрей Лазуткин:

Эти люди, во-первых, проверенные, которым Президент сказал: будет впереди непросто, и вы будете выполнять определенные задачи. И достаточно достойно премьер-министр с этим справлялся. Но у нас каждый год ужесточение этих условий работает. Что касается санкций, там еще звучало, что надо работать с ЕС. Казалось бы, что значит работать? А дело в том, что, например, какая-нибудь древесина, вы можете в Китае ее продать по одной цене, а то же самое можете продать в два раза дороже ЕС, если найдете лазейку для поставок. Это необязательно дерево, а что-то еще.

Григорий Азаренок:

И у Президента прозвучал тезис, что политики там, конечно, сумасшедшие, но бизнес тем не менее стучит в двери.