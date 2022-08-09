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Роман Головченко: «Санкции вводились не выборочно, а удушающе»

09 августа 2022 18:12
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Новости Беларуси. Как смягчить влияние западных санкций – главная тема на совещании в правительстве, которое прошло 9 августа с участием главы государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Президент сообщил: выходы из кризиса ищут, находят и внедряют в жизнь.

Роман Головченко: «Санкции вводились не выборочно, а удушающе»-1

Нашу нерасторопность премьер-министр назовет как одну из причин невыполнения прогнозов. Впрочем, команду Головченко в нерасторопности вряд ли можно обвинить. Три раза в неделю собирается ситуационная группа, чтобы реагировать на изменения рынка, а любое решение принимается в течение 48 часов. Но есть первое – санкции, второе – внутреннее но.

Роман Головченко: «Санкции вводились не выборочно, а удушающе»-4

Роман Головченко, премьер-министр Беларуси:
Санкции вводились не выборочно, а удушающе. Цены на все виды наземного транспорта по экспорту и импорту повысились до четырех раз. В отдельных случаях стоимость доставки груза вдвое превышала стоимость самого товара. Рост транспортных расходов увеличил цены на потребительские товары порядка на 30 %, плечо доставки увеличилось в среднем в 2,5 раза, что, безусловно, повлекло рост затрат.

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# Санкции # общество # Роман Головченко # Александр Лукашенко # Евгений Пустовой # Фотофакт

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