Роман Головченко: «Санкции вводились не выборочно, а удушающе»

Новости Беларуси. Как смягчить влияние западных санкций – главная тема на совещании в правительстве, которое прошло 9 августа с участием главы государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Президент сообщил: выходы из кризиса ищут, находят и внедряют в жизнь.

Нашу нерасторопность премьер-министр назовет как одну из причин невыполнения прогнозов. Впрочем, команду Головченко в нерасторопности вряд ли можно обвинить. Три раза в неделю собирается ситуационная группа, чтобы реагировать на изменения рынка, а любое решение принимается в течение 48 часов. Но есть первое – санкции, второе – внутреннее но.