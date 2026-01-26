Как изменится закон о ветеринарной деятельности в Беларуси? Ответила депутат Палаты представителей

Алена Сырова, СТВ: С точки зрения законодательства все ли у нас в порядке, все ли у нас сделано? Белорусы должны платить сейчас налог на своих домашних питомцев. Для чего это делается? Для того, чтобы инфраструктура улучшалась, для того, чтобы качество услуг, предоставляемых государством, улучшалось. Пока мы не видим суперсерьезных подвижек, но что еще предстоит сделать?

Почему поход в частную ветклинику иногда оборачивается внушительным расчетом? Кто регулирует цены в этом направлении? Как обстоят дела с кадрами ветпрофиля и какие решения находят аграрии для утепления животных в крепкие морозы?

Елена Пархимчик, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

В настоящее время готовится закон об изменении Закона Республики Беларусь «О ветеринарной деятельности». И как раз таки мы возвращаемся к тому моменту, который был отменен в 2019 году. Возвращаемся к вопросу лицензирования. Вносятся изменения в закон «О лицензировании» и в действующую редакцию закона «О ветеринарной деятельности». То есть расширяется количество учреждений, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, которые обязаны будут приобрести лицензию на осуществление своих услуг. То есть это и профилактика, и диагностика, и лечение заболеваний животного. Это, естественно, и то, что сейчас существует производство и реализация ветеринарных препаратов.

Еще один важный момент будет из своего общения со специалистами в области ветеринарии, которые занимаются именно реализацией ветеринарных препаратов. Были нарекания на то, что ветаптеки не делятся по категориям. Так вот, в законопроект, который сейчас подготавливается, закладывается и разделение аптек на категории. В аптеках первой и второй категории будут работать только специалисты с высшим ветеринарным образованием.

Алена Сырова:

А значит ли это, что у нас ветеринарных клиник станет меньше?

Елена Пархимчик:

Наверное, не совсем так. Это направлено прежде всего на то, чтобы выявить тех физических лиц, которые оказывают ветеринарные услуги в ненадлежащих условиях, а порой и на дому.