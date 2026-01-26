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Сколько жилья было построено в Минске в 2025 году – узнали в Мингорисполкоме

26 января 2026 17:55
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Доступность и качество – ключевые приоритеты жилищной политики Беларуси. Государством предусмотрены действенные механизмы поддержки, чтобы каждый, кто хочет жить в своих метрах, мог решить жилищный вопрос. Но есть и альтернатива – арендное жилье. Современные технологии в строительстве, итоги прошлого года и планы на нынешний. О том, у кого есть шанс осуществить переезд в ближайшее время, поговорили в студии ток-шоу «Большой город» на СТВ.

Как встать на учет нуждающихся в улучшении жилищных условий – рассказываем алгоритм действий.

Юлия Алексеюк, ведущая:
Сколько жилья было построено в 2025 году в Минске? Какие планы теперь уже на нынешний год?

Сколько жилья было построено в Минске в 2025 году – узнали в Мингорисполкоме-2

Сергей Шакель, начальник управления жилищной политики Мингорисполкома:
В 2025 году было построено 710 тысяч квадратных метров. Государством уделяется особое внимание некоторым категориям граждан, таким как многодетные семьи. Для города Минска был доведен план – 700 многодетных семей. Были направлены на улучшение жилищных условий 722 многодетные семьи. На 2026 год доведен план в 660 многодетных семей. Данный план будет выполнен.

Подробности в видео.

# Юлия Алексеюк # Сергей Шакель # Строительство

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