В Беларуси планируют вернуть лицензирование на оказание лечебной помощи животным – Минсельхозпрод

Почему поход в частную ветклинику иногда оборачивается внушительным расчетом? Кто регулирует цены в этом направлении? Как обстоят дела с кадрами ветпрофиля и какие решения находят аграрии для утепления животных в крепкие морозы?

Кирилл Глущенко, первый заместитель директора Департамента ветеринарного и продовольственного надзора Министерства сельского хозяйства и продовольствия Беларуси:

Что касается лицензирования. Да, с 2019 года в Республике Беларусь отсутствует лицензирование именно на оказание лечебной помощи животным. У нас осталось лицензирование на торговлю ветеринарными препаратами и на производство ветеринарных препаратов. Но благодаря в том числе и вам, журналистам, а также ряду других контролирующих органов и неконтролирующих органов, было принято решение, что все-таки надо возвращаться к этому, чтобы еще один инструмент контроля появился, чтобы не шалили эти так называемые ветеринарные врачи, как частные, так и государственные, при осуществлении своей деятельности.

Что касается ценообразования, ну, здесь вопрос на самом деле сложный и многоуровневый. Понятно, что любая деятельность должна оплачиваться. Понятно, что при спасении животного можно использовать разные методы его спасения. Можно применить инструментальные методы, можно применить свои руки, а можно применить дорогостоящий препарат. И понятно, что все это стоит денег.