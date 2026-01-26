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Как встать на учёт нуждающихся в улучшении жилищных условий – рассказываем алгоритм действий

26 января 2026 17:56
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Доступность и качество – ключевые приоритеты жилищной политики Беларуси. Государством предусмотрены действенные механизмы поддержки, чтобы каждый, кто хочет жить в своих метрах, мог решить жилищный вопрос. Но есть и альтернатива – арендное жилье. Современные технологии в строительстве, итоги прошлого года и планы на нынешний. О том, у кого есть шанс осуществить переезд в ближайшее время, поговорили в студии ток-шоу «Большой город» на СТВ.

Сколько жилья было построено в Минске в 2025 году – узнали в Мингорисполкоме.

Юлия Алексеюк, ведущая:
Какой алгоритм действий есть для многодетной семьи для того, чтобы улучшить свои жилищные условия?

Как встать на учёт нуждающихся в улучшении жилищных условий – рассказываем алгоритм действий-2

Сергей Шакель, начальник управления жилищной политики Мингорисполкома:
Встать на учет нуждающихся в улучшении жилищных условий – должны нуждаться в улучшении жилищных условий. Для начала он обращается в местную администрацию, подает заявление. Оно рассматривается в течение месяца. Принимается решение, согласно которому она либо принимается, либо ей отказывается. Соответственно, после принятия на учет нуждающихся в улучшении жилищных условий в течение года ей должны быть предложены различные варианты улучшения своих жилищных условий. Ее вызывают в районную администрацию, предлагают варианты в строящихся домах. Сейчас у нас будут квартиры уже идти под госзаказ. То есть будет предлагаться жилье уже не на строительство, а на приобретение. Для финансирования приобретения жилья многодетная семья может использовать государственную поддержку, привлекая льготный кредит, используя семейный капитал. В случае, если у семьи есть чеки «Жилье», они также могут направлять на финансирование строительства.

Подробности в видео.

# Юлия Алексеюк # Сергей Шакель # Государственная социальная политика # Строительство

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