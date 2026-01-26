Как встать на учёт нуждающихся в улучшении жилищных условий – рассказываем алгоритм действий

Доступность и качество – ключевые приоритеты жилищной политики Беларуси. Государством предусмотрены действенные механизмы поддержки, чтобы каждый, кто хочет жить в своих метрах, мог решить жилищный вопрос. Но есть и альтернатива – арендное жилье. Современные технологии в строительстве, итоги прошлого года и планы на нынешний. О том, у кого есть шанс осуществить переезд в ближайшее время, поговорили в студии ток-шоу «Большой город» на СТВ.

Сколько жилья было построено в Минске в 2025 году – узнали в Мингорисполкоме.

Юлия Алексеюк, ведущая:

Какой алгоритм действий есть для многодетной семьи для того, чтобы улучшить свои жилищные условия?