Новости по тегу #домашние питомцы

МЖКХ: владельцам незарегистрированных кошек грозит штраф.
Все площадки будут ограждены по периметру и оборудованы освещением.
А еще к концу года в государственных ветклиниках появятся новые услуги. В их числе – пломбирование зубов животным. Это направление в нашей стране только начинает развиваться.
Домашние питомцы сегодня есть практически в каждой семье. И когда они болеют, хозяева, отложив все дела, бегут к ветеринарам, в надежде, что хвостатого любимца вылечат. Разумеется, в последнюю очередь думая о затратах. Этим и лоббируют многие ветклиники, формируя стоимость услуг на свое усмотрение.
На площадке ток-шоу «По существу» эксперты обсудили гуманную тему.
Лето, время отпусков и поездок, а значит, вместе с чемоданами многие пакуют и переноски. Наши домашние любимцы, как и мы, заслуживают безопасного и комфортного путешествия. Как подготовить питомца к дороге? Об этом и не только поговорили с гостем.
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