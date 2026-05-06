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Новости по тегу #домашние питомцы

Владельцам незарегистрированных кошек грозит штраф – МЖКХ
06 мая 2026 14:29

Владельцам незарегистрированных кошек грозит штраф – МЖКХ

В Гродно расширяют инфраструктуру для выгула собак
08 апреля 2026 08:31

В Гродно расширяют инфраструктуру для выгула собак

В 2026-м в Минске откроются две государственные ветклиники с круглосуточным приёмом
01 февраля 2026 17:55

В 2026-м в Минске откроются две государственные ветклиники с круглосуточным приёмом

Поход к Айболиту влетит в копеечку! Разобрались, как обстоят дела в ветклиниках Беларуси
01 февраля 2026 17:48

Поход к Айболиту влетит в копеечку! Разобрались, как обстоят дела в ветклиниках Беларуси

Что с ценами в ветклиниках и как обстоят дела с кадрами ветпрофиля? Обсудили в ток-шоу
26 января 2026 18:37

Что с ценами в ветклиниках и как обстоят дела с кадрами ветпрофиля? Обсудили в ток-шоу

Как подготовить питомца к поездке за границу? Ветеринар рассказал о важных нюансах
30 июня 2025 09:47

Как подготовить питомца к поездке за границу? Ветеринар рассказал о важных нюансах