«Евровидение-2021». Что известно о представителях Беларуси на конкурсе?

Новости Беларуси. 9 марта стало известно, кто представит нашу страну на «Евровидении» в Роттердаме, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. «Белтелерадиокомпания» выбрала группу «Галасы ЗМеста».

Группа образовалась в Барановичах около 10 лет назад, ее создали бывшие КВН-щики. Но по-настоящему популярным коллектив стал на волне августовских событий. Репертуар команды, не желающей оставаться в стороне от происходящего, – один большой ироничный ответ на происходящее в стране. В Роттердам музыканты везут не менее яркую и нетривиальную композицию «Я научу тебя».