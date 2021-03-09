«Евровидение-2021». Что известно о представителях Беларуси на конкурсе?

Новости Беларуси. 9 марта стало известно, кто представит нашу страну на «Евровидении» в Роттердаме, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. «Белтелерадиокомпания» выбрала группу «Галасы ЗМеста».
Новости Беларуси. 9 марта стало известно, кто представит нашу страну на «Евровидении» в Роттердаме, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. «Белтелерадиокомпания» выбрала группу «Галасы ЗМеста».
Группа образовалась в Барановичах около 10 лет назад, ее создали бывшие КВН-щики. Но по-настоящему популярным коллектив стал на волне августовских событий. Репертуар команды, не желающей оставаться в стороне от происходящего, – один большой ироничный ответ на происходящее в стране. В Роттердам музыканты везут не менее яркую и нетривиальную композицию «Я научу тебя».
Европейский вещательный союз и организаторы конкурса проведут его в новом формате. Связано это с эпидситуацией. Количество представителей в каждой делегации будет сокращено. Они будут обязаны регулярно проходить тестирование на COVID-19. Пока не известно, смогут ли на конкурсе в мае присутствовать зрители.