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«Евровидение-2021». Что известно о представителях Беларуси на конкурсе?

09 марта 2021 17:46
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Новости Беларуси. 9 марта стало известно, кто представит нашу страну на «Евровидении» в Роттердаме, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. «Белтелерадиокомпания» выбрала группу «Галасы ЗМеста». 

«Евровидение-2021». Что известно о представителях Беларуси на конкурсе? -1

Группа образовалась в Барановичах около 10 лет назад, ее создали бывшие КВН-щики. Но по-настоящему популярным коллектив стал на волне августовских событий. Репертуар команды, не желающей оставаться в стороне от происходящего, – один большой ироничный ответ на происходящее в стране. В Роттердам музыканты везут не менее яркую и нетривиальную композицию «Я научу тебя».

«Евровидение-2021». Что известно о представителях Беларуси на конкурсе? -4

Европейский вещательный союз и организаторы конкурса проведут его в новом формате. Связано это с эпидситуацией. Количество представителей в каждой делегации будет сокращено. Они будут обязаны регулярно проходить тестирование на COVID-19. Пока не известно, смогут ли на конкурсе в мае присутствовать зрители.

# Евровидение 2021 # общество # Ирина Мартьянова # Галасы ЗМеста # Фотофакт

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