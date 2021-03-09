МИД Беларуси о скандале в Бресте: грубейшее нарушение обязательств польской стороны по недопущению героизации нацизма

Новости Беларуси. В МИД Беларуси 9 марта жестко отреагировали на инцидент в одной из школ Бреста, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Из-за нарушения Венской конвенции польский консул будет выслан из страны.

Анатолий Глаз, официальный представитель МИД Беларуси:

Сегодня в МИД Беларуси был вызван временный поверенный в делах Польши в Беларуси Мартин Войтеховский. В ходе состоявшейся встречи польскому дипломату был заявлен решительный протест в связи с участием консула Генерального консульства Республики Польши в Бресте Ежи Тимофеюка в неофициальном мероприятии, посвященном дню «проклятых солдат».

В этом вопросе мы принципиальны и последовательны. Наша позиция неоднократно доводилась, в том числе публично и официально, в отношении «проклятых солдат» и типичных их представителей, таких как, например, банда Бурого. Эта позиция будет и далее оставаться неизменной. Для нас абсолютно неприемлемы героизация военных преступников, циничное оправдание геноцида белорусского народа, грубейшее нарушение обязательств польской стороны по недопущению героизации нацизма.

Безусловно, белорусская сторона не ставит и никогда не ставила под сомнение возможность и важность взаимодействия дипломатов с собственной диаспорой. То же самое делают и наши дипломаты за рубежом. Но в нашей стране разжигание расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни, равно как и реабилитация нацизма, являются уголовным преступлением.