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Грубое нарушение норм международного права. МИД Беларуси вышлет генконсула Польши в Бресте из страны

09 марта 2021 16:56
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Новости Беларуси. В Беларуси не допустят героизации военных преступников и оправдание геноцида белорусского народа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ирина Мартьянова, СТВ: 
Наша позиция в отношении «проклятых солдат» и в частности «банды Бурого» остается неизменной. А потому из-за грубейшего нарушения Венской конвенции польский консул в Бресте будет выставлен за дверь.

Грубое нарушение норм международного права. МИД Беларуси вышлет генконсула Польши в Бресте из страны-1

В Министерстве иностранных дел Беларуси 9 марта жестко отреагировали по поводу недавнего инцидента, когда в одной из польских школ Бреста группа подростков под руководством польской активистки и генконсула Польши в Бресте почтили память Ромуальда Райса, который в 1946-м сжег несколько белорусских деревень и убил 79 человек, преимущественно женщин, детей и стариков.

Грубое нарушение норм международного права. МИД Беларуси вышлет генконсула Польши в Бресте из страны-4

Как заявили в МИД, в Беларуси есть ответственность за разжигание вражды или реабилитацию нацизма, а участие польского консула в этом мероприятии – грубое нарушение норм международного права.

# Беларусь-Польша # общество # Ежи Тимофеюк # Ирина Мартьянова # Ромуальд Райс # Фотофакт

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