Грубое нарушение норм международного права. МИД Беларуси вышлет генконсула Польши в Бресте из страны

Новости Беларуси. В Беларуси не допустят героизации военных преступников и оправдание геноцида белорусского народа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ирина Мартьянова, СТВ:

Наша позиция в отношении «проклятых солдат» и в частности «банды Бурого» остается неизменной. А потому из-за грубейшего нарушения Венской конвенции польский консул в Бресте будет выставлен за дверь.

В Министерстве иностранных дел Беларуси 9 марта жестко отреагировали по поводу недавнего инцидента, когда в одной из польских школ Бреста группа подростков под руководством польской активистки и генконсула Польши в Бресте почтили память Ромуальда Райса, который в 1946-м сжег несколько белорусских деревень и убил 79 человек, преимущественно женщин, детей и стариков.