Николай Щёкин: политическое руководство прибалтийских стран, Польши, Украины в последнее время демонстрирует неадекватность исторической памяти

Новости Беларуси. В МИД Беларуси 9 марта жестко отреагировали на инцидент в одной из школ Бреста, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Из-за нарушения Венской конвенции польский консул будет выслан из страны.

Николай Щекин, политолог:

Политическое руководство – подчеркиваю, именно руководство – элита прибалтийских стран, Польши, Украины в последнее время демонстрируют неадекватность прежде всего исторической памяти. Те элиты, которые забыли, что такое война, забыли, что такое гибель тысяч, миллионов людей. И полное неуважение к итогам войны.

Беларусь – единственная страна в Восточной Европе, которая поставила преграду вот этому нацизму. Пытались у нас это сделать посредством… теми самыми БЧБ-флагами, выступлениями и подчеркиванием якобы солидарности с той самой демократией. Вот она что дает. Как правильно отмечал на VI Всебелорусском народном собрании министр иностранных дел Макей, это фашиствующая демократия. И она уже шагает по Европе.