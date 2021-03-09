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Николай Щёкин: политическое руководство прибалтийских стран, Польши, Украины в последнее время демонстрирует неадекватность исторической памяти

09 марта 2021 17:49
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Новости Беларуси. В МИД Беларуси 9 марта жестко отреагировали на инцидент в одной из школ Бреста, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Из-за нарушения Венской конвенции польский консул будет выслан из страны.

Николай Щёкин: политическое руководство прибалтийских стран, Польши, Украины в последнее время демонстрирует неадекватность исторической памяти-1

Николай Щекин, политолог:
Политическое руководство – подчеркиваю, именно руководство – элита прибалтийских стран, Польши, Украины в последнее время демонстрируют неадекватность прежде всего исторической памяти. Те элиты, которые забыли, что такое война, забыли, что такое гибель тысяч, миллионов людей. И полное неуважение к итогам войны.

Беларусь – единственная страна в Восточной Европе, которая поставила преграду вот этому нацизму. Пытались у нас это сделать посредством… теми самыми БЧБ-флагами, выступлениями и подчеркиванием якобы солидарности с той самой демократией. Вот она что дает. Как правильно отмечал на VI Всебелорусском народном собрании министр иностранных дел Макей, это фашиствующая демократия. И она уже шагает по Европе.

Николай Щёкин: политическое руководство прибалтийских стран, Польши, Украины в последнее время демонстрирует неадекватность исторической памяти-4

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# Международная политика # общество # Николай Щекин # Фотофакт

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