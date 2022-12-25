Что пошло не по протоколу на встрече Лукашенко и Путина в Минске? Журналист СТВ поделился подробностями

Новости Беларуси. Как прошли переговоры Лукашенко и Путина, что осталось за кадром и какие неформальные посылы читались между официальных строк? Об этом расскажет политобозреватель Евгений Пустовой, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Он провел во Дворце Независимости 10 часов и все видел своими глазами. Визит Путина в Минск впервые за долгое время. Чем закончилось главное политическое событие недели? Ольга Коршун, СТВ:

Как мне показалось, главным итогом встречи было согласование цен на газ. Их согласовали прям на три года. Это позволит спланировать работу нашей экономики. И самое главное – обеспечить наши предприятия российскими заказами по нормальной конкурентной цене. Мне кажется, что еще важным итогом было то, что пришли к какому-то пониманию, как будет действовать единый рынок газа. Который, по идее, должен быть запущен с 2024 года. Президент, судя по его риторике и по внешнему виду, был доволен тем, как прошли переговоры. Все было так или твои ощущения другие?

Почему во Дворце Независимости поддерживается не очень высокая температура? Евгений Пустовой, политический обозреватель:

Ощущения правильные. «Сектор газа» всегда был на острие атаки во время интеграционных каких-то договоренностей. И можно констатировать: договорились. Очень интересная деталь. Во Дворце Независимости было очень много журналистов, очень теплая атмосфера. Ведь наш президент и Беларусь встречали самых близких друзей. Но было прохладно. Температура, может быть, 18-20 градусов. Это не из-за того, что у нас газ дорогой, энергоносители. Никаких намеков. Дело в том, что такую температуру предпочитает наш глава государства, она самая работоспособная. Говорят, даже Пушкин любил писать в холоде. И у некоторых журналистов, особенно таких одиозных, как обозреватели газеты «Коммерсант», может быть, вопросы и возникали. Но я их упредил и лично подошел, говорю: вы напишите обязательно, что во Дворце Независимости было холодно. Мол, намекали белорусы: давайте дешевле газ. Он говорит: нет, нет, я об этом писать не буду. То есть действительно вопрос решен на три года вперед. Это карт-бланш для белорусских предприятий, которые питаются российским газом и которые производят много чего из российского сырья. И, опять же, для российского рынка. Ольга Коршун:

И главное, что отношения теплые между нашими президентами. Наши коллеги отмечали, что в этом году президенты встречались немного чаще, чем в разные периоды. Но вот эти переговоры, которые прошли в конце года, мне кажется, что уже традиционные. Президенты всегда в декабре встречаются, чтобы сверить эти интеграционные часы. Евгений Пустовой:

Традиционные, но не будничные переговоры. Много вопросов было решено.

Все ли по протоколу прошло на встрече президентов? Ольга Коршун:

Некоторые СМИ пытались эти переговоры подать, как что-то из ряда вон. Но все было по классике. Или все-таки ты прочитал какие-то посылы, возможно, в протоколе, которые говорили, это действительно особые переговоры, особая встреча? Евгений Пустовой:

Была дружелюбность и какие-то посылы миру. Допустим, если обратить внимание на встречу глав государств в расширенном формате. Пришли – все по протоколу. Но потом по тому же протоколу должны были сидеть друг напротив друга. А оказалось – сели друг возле друга. Плечом к плечу. Я помню, глава государства несколько лет назад говорил о том, что придет время, когда мы будем стоять плечом к плечу спина к спине. Время пришло. Ольга Коршун:

И в одной машине они тоже ехали из аэропорта. Евгений Пустовой:

Обязательно. В машине одной. Машины это, прежде всего, Aurus российского производства. Кстати, обратили внимание, что глава государства хлебом, солью и цветами белорусскими встречал, а Владимир Путин потом их подарил Наталье Эйсмонт, пресс-секретарю главы государства. Легендарный Aurus завелся, несмотря на холодную зиму, в отличие от мерседеса в Бишкеке. Ехали в Aurus и в одном салоне друг с другом. И очень была хорошая картинка, когда с Aurus наблюдали за белорусской ухоженной магистралью. И тогда очень легко обсуждать промышленную кооперацию между двумя странами.

Ольга Коршун:

Экономика нас сближает. Но мне хочется подчеркнуть, что, несмотря на такую близкую связь президентов, на которой и стоит Союзное государство, тем не менее интеграция не претендует на независимость и суверенитет нашей страны. Евгений Пустовой:

И ты об этом! «Союз невыгоден для наших бывших партнеров» Ольга Коршун:

Не я об этом. Об этом, опять же, ходили слухи и, опять же, на этом многие строят конспирологические теории. Евгений Пустовой:

На этом строят не только теории, но получают зарплату за это и строят свою карьеру. Союз невыгоден для наших бывших партнеров и для нынешних врагов. И когда мы вместе – мы точка силы на планете.