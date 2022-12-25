Молитва, костёл, 12 постных блюд. Как белорусские католики отметили Рождество?

Новости Беларуси. В эти дни особенно многолюдно и в храмах Гродненской области. В этом регионе к католической конфессии относит себя почти каждый второй житель, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. 24 декабря верующие готовились к Рождеству, украшали дома и накрывали столы, чтобы с первой звездой произнести: «Хрыстос нарадзіўся!».

Чудеса в сочельник и святая ночь – долгожданное время для четырехлетнего Максима и пятилетнего Ромы. В их семье именно в Рождество приходит главный волшебник.

Роман Манцевич: К нам на Рождество приходит Дед Мороз, и мы его всегда ждем и письмо пишем.

Пока кот Грей недоумевает, к чему так готовятся хозяева – ель уже наряжена. Вечнозеленые ветви считаются символом бессмертия. На рождественский стол в семье Виктории и Дениса Манцевичей принято готовить 12 постных блюд, по количеству апостолов. Кладут сено – напоминание, что Иисус родился не в богатстве, а в простом хлеву. Здесь же вертеп с библейским сюжетом самой доброй истории на земле.

Виктория Манцевич: Остались воспоминания из детства, когда собирались, так же собирались все за большим столом у бабушки, приезжали родственники все. Тоже молитва, тоже в костел ездили.

Последние приготовления перед Рождеством и в Витебске, в римско-католическом костеле Парафия Святого Духа. Среди прихожан иностранные студенты Витебского государственного медуниверситета. Вот уже на протяжении более 10 лет каждое воскресение они здесь. Даже организовали интернациональный хор – Ганна, Шри-Ланка, Нигерия – который от выпуска к выпуску только увеличивается. Сегодня основные голоса.

Коллинз из теплой страны Нигерии. За тысячи километров от Родины в Витебск приехал получить белорусский диплом врача. Здесь уже шесть лет. Каждый год на большие католические праздники он обязательно приходит в костел. Рождество для него праздник значимый – это духовное обновление. Правда, признается, с трудом привыкал к традициям этого дня здесь.