Почему овощи надо не варить, а запекать? Готовим праздничный оливье с шеф-поваром ресторана

Новости Беларуси. От глобальных финансовых проектов к локальным. В преддверии праздников многие задумываются над своими тратами, львиная доля которых уходит как раз на подготовку новогоднего застолья, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Конечно, у всех свои традиции, предпочтения и размер кошелька. Что белорусы поставят на новогодний стол и сколько это стоит? Собрали все предпочтения. Какое блюдо станет героем праздничного стола? Пальма первенства в нашем гастрономическом опросе у традиционного оливье. Соберем для него необходимые ингредиенты. Возьмем классический рецепт.

В чистом виде с учетом необходимого количества ингредиентов килограмм оливье затянет примерно на 10 рублей. Сейчас этот салат приготовить гораздо проще и дешевле, чем сотни лет назад. Рассказывает шеф-повар столичного ресторана Дмитрий Садовский о кулинарной генезисе блюда и, конечно, нюансах идеального вкуса.

Дмитрий Садовский, шеф-повар ресторана Минска:

Во всем мире его называют русский салат, хотя, вроде, придумал его француз, который работал в России. Так что необходимо добавить в салат, чтобы его нотки сразили наповал даже изысканных гурманов?

Дмитрий Садовский:

Овощи, единственное что, я запек, я их не варил. Чтобы они не были такие водянистые. А использовать будем два вида мяса. Это куриная грудка запеченная и язык говяжий. Два вида огурцов: одни маринованные, одни свежие. Зеленый горошек, яйцо. Майонез. Пожарил еще немножко креветок.

Правда, в новогоднюю ночь посетителей ресторана оливье уже не удивишь. От шеф-повара ждут блюда с вишенкой. Дмитрий Садовский:

Будет мясо, антрекот будет с картофельным гратеном с соусом из наших белых грибов. Это одно из горячих. А второе будет – тунец.

Новогоднее меню здесь начали составлять еще летом. Всего пару дней остается до той самой полуночи, в ресторане подготовка уже в разгаре. Закуплены основные продукты праздничного ужина. Готовить придется сразу на 90 персон. Дмитрий Садовский:

Говядина, осетр будет – все наше. Клубника наша.