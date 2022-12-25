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Почему овощи надо не варить, а запекать? Готовим праздничный оливье с шеф-поваром ресторана

25 декабря 2022 19:24
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Новости Беларуси. От глобальных финансовых проектов к локальным. В преддверии праздников многие задумываются над своими тратами, львиная доля которых уходит как раз на подготовку новогоднего застолья, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Конечно, у всех свои традиции, предпочтения и размер кошелька.  

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Какое блюдо станет героем праздничного стола? Пальма первенства в нашем гастрономическом опросе у традиционного оливье. Соберем для него необходимые ингредиенты. Возьмем классический рецепт. 

Почему овощи надо не варить, а запекать? Готовим праздничный оливье с шеф-поваром ресторана-1

В чистом виде с учетом необходимого количества ингредиентов килограмм оливье затянет примерно на 10 рублей. Сейчас этот салат приготовить гораздо проще и дешевле, чем сотни лет назад. Рассказывает шеф-повар столичного ресторана Дмитрий Садовский о кулинарной генезисе блюда и, конечно, нюансах идеального вкуса.   

Почему овощи надо не варить, а запекать? Готовим праздничный оливье с шеф-поваром ресторана-4

Дмитрий Садовский, шеф-повар ресторана Минска:  
Во всем мире его называют русский салат, хотя, вроде, придумал его француз, который работал в России.  

Так что необходимо добавить в салат, чтобы его нотки сразили наповал даже изысканных гурманов?  

Почему овощи надо не варить, а запекать? Готовим праздничный оливье с шеф-поваром ресторана-7

Дмитрий Садовский:   
Овощи, единственное что, я запек, я их не варил. Чтобы они не были такие водянистые. А использовать будем два вида мяса. Это куриная грудка запеченная и язык говяжий. Два вида огурцов: одни маринованные, одни свежие. Зеленый горошек, яйцо. Майонез. Пожарил еще немножко креветок.  

Почему овощи надо не варить, а запекать? Готовим праздничный оливье с шеф-поваром ресторана-10

Правда, в новогоднюю ночь посетителей ресторана оливье уже не удивишь. От шеф-повара ждут блюда с вишенкой.  

Дмитрий Садовский:   
Будет мясо, антрекот будет с картофельным гратеном с соусом из наших белых грибов. Это одно из горячих. А второе будет – тунец.  

Почему овощи надо не варить, а запекать? Готовим праздничный оливье с шеф-поваром ресторана-13

Новогоднее меню здесь начали составлять еще летом. Всего пару дней остается до той самой полуночи, в ресторане подготовка уже в разгаре. Закуплены основные продукты праздничного ужина. Готовить придется сразу на 90 персон.  

Дмитрий Садовский:   
Говядина, осетр будет – все наше. Клубника наша.  

Почему овощи надо не варить, а запекать? Готовим праздничный оливье с шеф-поваром ресторана-16

Встреча Нового года в столичном ресторане на одного человека колеблется от 70 рублей, 200 и выше.  

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# Рецепты # общество # Анастасия Ярощик-Корниенко # Дмитрий Садовский # Фотофакт

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