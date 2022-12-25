«Отрабатывались два направления». Как прошла внезапная проверка боеготовности ВС?

Новости Беларуси. Хочешь мира – готовься к войне. Именно так, с фразы римского историка глава государства начал совещание с силовым блоком, которое прошло на неделе во Дворце Независимости, и именно эти слова стали прологом, пожалуй, на весь год, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

При этом в боевой готовности держали не только армию, но и экономику. Мы давали бой санкциям и отражали информационные атаки, когда нас, просто не переставая, бомбили фейками. И информационное оружие по силе убийственного воздействия не слабее ядерного. Осознавая, что СМИ сегодня превратили в оружие, глава государства и начал совещание с развенчания мифов о белорусской армии и наших военных планов.

Прежде всего говорили о внезапной проверке боеготовности Вооруженных Сил. Эти учения пощекотали нервишки многим диванным экспертам, которые просто наперебой выдавали свои фантазии на тему белорусских учений. Наша страна готовится вступить в войну в Украине, Путин едет в Минск именно за этим, и именно для этого в Беларуси разместили совместную группировку войск – ну, ради справедливости отметим, вот уже как 20 лет мы союзники. Но кого сейчас волнуют юридические детали? Время хайповать и наносить информационные удары по психике белорусов.

Президент в 2022 году встречался с нашим генералитетом вдвое больше, чем в прошлом, как отмечали журналисты. Ситуация, сами понимаете, обязывает, и уже тысячу раз и во время таких встреч, и с других трибун повторял, что мы ни на кого нападать не собираемся. Мы всего лишь защищаем себя, это наше право, разрешения для этого ни у кого спрашивать не обязаны. Но, если есть необходимость, повторит и в тысячу первый раз. Лукашенко: «Мы не можем исключать, что против нашей страны может быть развернута агрессия». Читайте здесь.

Исходя из этого, Президент и поделился подробностями учений. Ну, насколько это возможно, конечно, исходя из темы и ситуации. В рамках проверки отрабатывались два направления. Первое – это контртеррористическая операция, где был инсценирован захват райцентра, а затем уничтожено незаконное бандформирование. Это сфера ответственности КГБ, но к такой операции привлекаются все спецподразделения. Второе направление – развертывание сил немедленного реагирования в случае вторжения со стороны Прибалтики и Польши.

Смысл учений – отработать быстрый подход войск к границе. Как сообщалось, марши составили более 100 километров. Самым сложным было форсировать водные преграды, что сделали на Немане и Березине. Можно заметить, что оба направления проводились синхронно. Это значит, в случае реальной угрозы противник будет действовать со всех направлений одновременно.