Что особенного в нынешнем турне Лукашенко по регионам? Узнали у журналистки президентского пула

Начнем с того, что волнует каждого без исключения жителя планеты, особенно в это непростое время. Продовольственная безопасность снова в «меню» мировой повестки, рассказали в программе «Неделя» на СТВ. После пандемии, которая нанесла удары по продовольственным цепочкам. В начале 2022 года эскалация российско-украинского конфликта добавила очевидных проблем. Пока ясно одно – мир все дальше от своей глобальной цели по ликвидации голода. Продовольственный запас – один из важнейших элементов национальной безопасности любого здравомыслящего государства. Беларусь полностью обеспечивает свои потребности в провианте. И более чем три четверти всех продуктов, которые попадают в корзины белорусов, – отечественного производства. Глава государства аграрный сектор держит на особом контроле. Традиционно в период уборочной Александр Лукашенко инспектирует работу в полях, а вместе за страдой следит президентский пул. Чем турне в 2022-м отличается от предыдущих?

Юлия Бешанова, СТВ:

Алена Сырова вчера вернулась из Витебской области. Я так полагаю, что это далеко не последняя точка в аграрном турне Президента. Алена Сырова, политический обозреватель:

И далеко не первая. Мы в полях бывали и в самом начале жатвы, и в разгар. Были и когда только намолотили первый миллион тонн – это было неделю назад. На этой неделе перешагнули двухмиллионный, а сегодня уже трехмиллионный рубеж. Юлия Бешанова:

Из своей работы в президентском пуле помню, что обязательным эпизодом в таких поездках была традиция, когда Президент выходил в поле, снимал головной убор и бросал на колосья. И если головной убор удержался – значит урожай будет отменный. Эта традиция сохранилась?

Алена Сырова:

В этом году пока еще не бросали, но я думаю, что все впереди. А вот что точно было, так это Александр Лукашенко сам выходил в поле и в непосредственной близости наблюдал, как работают комбайны. И вот тогда же прозвучал, наверное, главный посыл, тренд жатвы-2022: не нужно гнаться за скоростью, а главное – качество. Не потерять ни одного зернышко. Юлия Бешанова:

Еще одно нововведение, которое я отметила, – это практически военная дисциплина на полевых работах. В последней поездке Президента эта мысль тоже звучала. Лукашенко в Поставах: «Заставь работать всех! Война же хуже, чем жестокая дисциплина». Читать здесь. «Александр Григорьевич, наверное, один из лучших мотивационных спикеров в стране»

Алена Сырова:

Действительно, ситуация сегодня не для праздных прогулок в полях. Но едва ли кто-то может отказать себе в удовольствии запечатлеть такие красоты. А если серьезно, для всех жителей нашей страны важнейшая задача – сконцентрироваться на удовлетворении наших внутренних потребностей. Об этом не раз говорил Президент. Александр Лукашенко ведь очень часто какие-то вещи предугадывает, знает наперед. Давай вспомним хотя бы 2020 год, самое начало пандемии, когда речь шла о том, что нужно закрывать предприятия на локдаун. От главы государства это требовали все. Тогда Президент задал резонный вопрос в довольно жесткой форме. Он спросил: а жрать-то что будем? Нам тогда досталось. Волна хейта прокатилась. Прошло два года, что мы видим? Лидеры тех государств, которые считали ниже своего достоинства решать эти земные, аграрные вопросы, которые с ухмылочкой и нескрываемом удовольствием цитировали анекдоты о белорусском Президенте, который перебирает картошку. Юлия Бешанова:

Сейчас не до смеха и, наверное, любой лидер бы сейчас с удовольствием бы перебрал ту самую картошку. К сожалению, перебирать нечего. Алена Сырова:

В этом году мы убираем для себя. Президент в Мяделе, будучи в рабочей поездке, журналистам сказал, что экспортировать зерно в этом году мы не будем. Юлия Бешанова:

Все для внутреннего потребления. Алена Сырова:

Хотя цены на рынках взлетели, вроде как на сырье можно было бы заработать. Но мы никуда не спешим.

Юлия Бешанова:

Важнее сейчас прокормить себя и создать тот самый запас прочности, чтобы потом не ощущать на себе все последствия мировой истерии, мирового голода, который нам обещают все эксперты. Президент во время уборочной не оставляет без внимания буквально ни одно поле. В прямом смысле посещает все уголки, бывает во всех регионах. Он бывает как в крепких хозяйствах, где можно кого-то похвалить, так и в слабых, отстающих, где можно кого-то пожурить, даже наказать. И, что интересно, наверное, это такой стимул и мотивация для тех, кто работает с ленцой. Согласись, Александр Григорьевич, наверное, один из лучших мотивационных спикеров в стране. Алена Сырова:

Это точно. И еще обладает уникальным чутьем и умением заглянуть туда, где не ждали и не готовились. Хотя в случае с поездкой в Поставы такого не скажешь. Президент накануне анонсировал свой маршрут. Тем удивительнее те виды, которые открылись Президенту с вертолета, тем понятнее, наверное, те эмоции, которые глава государства испытал, а после ретранслировал. «Надо тебе милиция – бросим сюда все силы». Лукашенко жестко предупредил чиновников об ответственности за сохранность кормов. «Главное, чтобы отстающий не повис финансовой гирей на ногах у сильного предприятия, иначе ко дну могут пойти оба»

Алена Сырова:

Хотя в тех же Поставах был и другой пример, привычный нам, когда поручения главы государства исполняются в кратчайшие сроки. Три месяца назад мы ездили в командировку в Глубокое. И тогда же при посещении местного завода Александр Лукашенко настоятельно рекомендовал расширить линейку и производить больше продукции из говядины. И что ты думаешь, в Поставах уже дегустировали. Юлия Бешанова:

К слову, о животноводстве. Несмотря на то, что уборочную Президент больше времени проводит в полях, как правило, рядышком есть товарно-молочный комплекс, ферма, куда Президент обязательно заглядывает, поэтому мне кажется, что специалистам из этой сферы расслабляться не стоит. Алена Сырова:

Тем более в Витебской области, которые в силу особенностей земель, как раз-таки специализируется на животноводстве. Те самые сырьевые зоны, о которых мы много говорили, по задумке вокруг одного крупного сильного предприятия должны объединиться несколько хозяйств, которые, возможно, более слабые, но способны производить сырье для своего локомотива. И это такой отличный способ выровнять общее положение дел.

Юлия Бешанова:

Но тут главное, чтобы отстающий не повис финансовой гирей на ногах у сильного предприятия, иначе ко дну могут пойти оба. Алена Сырова:

В Витебской области из раза в раз, из командировки в командировку звучит один и тот же вопрос: чего достигли? Юлия Бешанова:

Судя по всему, такого вау-эффекта, который мы все ожидали, не произошло. Очевидно, что двигаемся в правильном направлении, но темпы оставляют желать лучшего. Почему? В чем проблема? Алена Сырова:

В пятницу Президент во время совещания тоже задавал этот вопрос и руководителям райисполкомов, и руководителям хозяйств. И, ты знаешь, ответ был у всех одинаковый: отсутствие дисциплины. А отсутствие дисциплины в большинстве случаев, как мы знаем, – это где-то излишняя мягкость руководителя. Но есть ощущения, что сейчас будет по-другому. Читайте также: «Никуда не ходите жаловаться». Лукашенко предупредил о жесточайшей дисциплине в сельском хозяйстве Лукашенко: без бездельников страна запросто обойдется, в городе их никто не возьмет «Надо увеличить темпы. Чего бы ни стоило, надо увеличить». Александр Лукашенко о ходе уборочной кампании