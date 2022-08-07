Сможет ли украинское зерно предотвратить голод и почему выгоду получает Россия? Разбираемся, что не так

Если нам голод точно не грозит, в других странах все не так однозначно. Так называемая зерновая сделка вступила в активную стадию, рассказали в программе «Неделя» на СТВ. Четыре сухогруза с зерном утром 7 августа вышли из двух портов Украины, сообщило Минобороны Турции.

А тем временем первое судно с украинской кукурузой прибыло в порт назначения. В ливанский Триполи. На борту 26 тысяч тонн зерна. Интересно, что кукуруза была продана еще в начале 2022 года Ливану. То есть формально этот груз уже не собственность Украины. Если послушать заявления Киева, то там теперь буквально грезят о караванах с зерном, мечтая побольше заработать. Вопрос «останется ли что-то для жителей самой Украины», похоже, мало кого интересует.

И вообще непонятно, что продавцы собираются предлагать международным покупателям. Киевское руководство откровенно признается: в аграрном секторе Украины полный провал. Всего, с учетом внутреннего потребления, в Украине должны были остаться 13,8 миллиона тонн остатков прошлого урожая. А вот будет ли этот новый урожай – большой вопрос, потому что сельхозработников мобилизовали в тероборону, удобрения из-за санкций против Беларуси и России не купили и не завезли, а самое главное – в настоящий момент страна потеряла примерно треть посевных площадей. И обещания Украины всех накормить и спасти мир от голода звучат все менее правдоподобно. Учтем и тот факт, что доля Украины на общемировом зерновом рынке составляет всего 0,5 %.

Кому мать родная – похоже, что в условиях боевых действий происходит передел сельского хозяйства Украины в пользу крупных международных корпораций, которые и так владеют миллионами гектаров пашни. Однако несмотря на малые объемы, Владимир Путин очень тепло поблагодарил президента Турции Эрдогана за помощь. Дело в том, что Россия в обмен на пропуск украинских судов получила возможность обойти наложенные на нее санкции и свободно продавать на мировом рынке собственное зерно и удобрения. Для России это огромная выгода, собственно, ради этого и велись переговоры с ООН.

В свою очередь ООН никаких симпатий к России не испытывает, но там прекрасно понимают, что именно российское, а не украинское зерно может помочь избежать мирового голода. Тем самым была найдена лазейка, когда вроде бы и овцы целы, и волки сыты. Однако будут ли на самом деле сыты жители Африки и арабского Востока – мы увидим в самом скором времени.

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