Лукашенко: без бездельников страна запросто обойдётся, в городе их никто не возьмёт

Новости Беларуси. Александр Лукашенко жестко предупредил чиновников об ответственности за сохранность кормов для животноводства. С этой темы глава государства начал рабочую поездку в Поставский район, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Как итог – общая проблема – отсутствие дисциплины. Решение тоже одно на всех – жесткие рамки и никаких послаблений.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Не будет железного кулака, ничего не сделаешь. Психологически наши люди в Витебской области привыкли к тому: а что там? Никитина поговорила, а завтра что-то даст. Она где-то возьмет и даст. Никто ничего никому не даст. Знаешь, еще откровенно скажу почему? Мы без Витебской области не обойдемся, трудно будет: есть хорошие районы, хорошие хозяйства. Но есть (больше половины, которые думают именно так) бездельники, они есть в каждой области. Так вот без бездельников страна запросто обойдется. Нам хватает продукции без них. А если мы те деньги, которые бездельникам дарим – и все впустую, вложим в тех, кто хорошо работает, мы получим на 25-30 % продукции в стране больше. Поэтому они должны думать, как они будут жить дальше. В городе их никто не возьмет – рабочих мест нет. Поэтому надо зубами цепляться и работать с тем, что есть. Поэтому железная дисциплина.
Алена Сырова, политический обозреватель:
Сегодняшний довольно жесткий и обстоятельный разговор – сигнал для тех, кто еще надеется отсидеться. Не получится. Президент гарантирует пристальное внимание, особенно Витебской области. И речь не только по вопросам уборочной страды. Работа спустя рукава или для галочки скажутся на каждом отдельно взятом белорусе. Мы себе это просто не можем позволить, поэтому единственное решение – это упираться и работать.
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