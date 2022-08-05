Лукашенко: без бездельников страна запросто обойдётся, в городе их никто не возьмёт

Новости Беларуси. Александр Лукашенко жестко предупредил чиновников об ответственности за сохранность кормов для животноводства. С этой темы глава государства начал рабочую поездку в Поставский район, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Как итог – общая проблема – отсутствие дисциплины. Решение тоже одно на всех – жесткие рамки и никаких послаблений.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Не будет железного кулака, ничего не сделаешь. Психологически наши люди в Витебской области привыкли к тому: а что там? Никитина поговорила, а завтра что-то даст. Она где-то возьмет и даст. Никто ничего никому не даст. Знаешь, еще откровенно скажу почему? Мы без Витебской области не обойдемся, трудно будет: есть хорошие районы, хорошие хозяйства. Но есть (больше половины, которые думают именно так) бездельники, они есть в каждой области. Так вот без бездельников страна запросто обойдется. Нам хватает продукции без них. А если мы те деньги, которые бездельникам дарим – и все впустую, вложим в тех, кто хорошо работает, мы получим на 25-30 % продукции в стране больше. Поэтому они должны думать, как они будут жить дальше. В городе их никто не возьмет – рабочих мест нет. Поэтому надо зубами цепляться и работать с тем, что есть. Поэтому железная дисциплина.