«Надо увеличить темпы. Чего бы ни стоило, надо увеличить». Александр Лукашенко о ходе уборочной кампании
Новости Беларуси. Александр Лукашенко жестко предупредил чиновников об ответственности за сохранность кормов для животноводства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. С этой темы глава государства начал свою рабочую поездку в Поставский район.
Президент не единожды обращал внимание специалистов на вопрос с падежом скота. Нередко причиной гибели становится недолжный уход за животными и, в частности, некачественная кормовая составляющая. Потери должны быть минимизированы, как, собственно, и бесхозяйственный подход на местах, ведь государство вкладывает немалые ресурсы в решение этой проблемы. Потому профильному министру – личное предупреждение от главы государства о персональной ответственности за качество кормов.
«Надо тебе милиция – бросим сюда все силы». Лукашенко жестко предупредил чиновников об ответственности за сохранность кормов. Подробнее здесь.
Безусловно, шла речь и о положении дел в Поставском районе. В частности, интересовался глава государства ходом уборочной. В регионе средняя урожайность 36,1 центнера с гектара. Это неплохие результаты. В целом, отметил глава государства, массовую уборку зерновых необходимо завершить до конца августа, сохранив на протяжении всей кампании максимальную продуктивность. Если на каких-то полях необходима техника, то поставлена задача перебрасывать ее с менее загруженных. Кроме того, не стоит аграриям забывать о дисциплине. Ведь нынешняя ситуация на мировом рынке – шанс для белорусского сельского хозяйства.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Сколько процентов на сегодня убрал?
Игорь Брыло, министр сельского хозяйства и продовольствия Беларуси:
Намолотили уже чуть больше 20.
Леонид Заяц, заместитель премьер-министра Беларуси:
31 %.
Александр Лукашенко:
Чуть больше 20 или 31 %?
Игорь Брыло:
31 %.
Александр Лукашенко:
Намолочено?
Леонид Заяц:
2 миллиона 466 тысяч.
Александр Лукашенко:
Мало. Надо срочно выходить на 50 % уборки, тогда мы будем уже убеждены, что полеглица и прочие проблемные посевы мы убрали. 300 тысяч, что ты обещал народу, ты намолачиваешь за день?
Игорь Брыло:
Мы, может, сегодня, наверное, подтянемся к этой цифре.
Александр Лукашенко:
Нет, ты сказал, что 300 тысяч в день мы намолотим.
Игорь Брыло:
374 тысячи мы намолотили за вчерашний день.
Александр Лукашенко:
А что мешает 320?
Игорь Брыло:
Александр Григорьевич, мы специально за три последних дня показали вам динамику. 2 августа – 60 тысяч тонн убрали с поля, 76 – позавчера и вчера – 85. Поэтому по этой динамике мы где-то и планируем эту цифру. Ну, 270, под 300 сегодня будет.
Александр Лукашенко:
Когда вы рапс закончите?
Леонид Заяц:
На будущей неделе.
Александр Лукашенко:
Будущая неделя: понедельник – воскресенье.
Леонид Заяц:
Если погода будет, к среде закончим.
Игорь Брыло:
22 % нам осталось убрать. Мы посмотрели, в зависимости от технической готовности просчитали по каждой области: Брест – 15 августа практически, три области... В августе мы закончим.
Александр Лукашенко:
Ну и смотрите по переброске техники.
Леонид Заяц:
Обязательно.
Александр Лукашенко:
Не обязательно. Перебрасывайте технику – не просто Витебскую область спасти, а там, где хороший урожай и где вы можете его переработать. А так вы бросите в какой-нибудь колхоз, совхоз технику, завалите зерноток, а проглотить зерносушилки не смогут.
Короче, пока так средненько, я тебе скажу. Надо увеличить темпы. Чего бы ни стоило, надо увеличить. На час раньше начните убирать, на час позже закончить.
Посетил сегодня, 5 августа, глава государства и Поставский молочный завод. Мощности предприятия загружены полностью. Александр Лукашенко ознакомился с процессом производства, а также продегустировал выпускаемую продукцию.
Добавим, что на базе предприятия создано агропромышленное объединение из шести организаций, и за 2022 год выручка от реализации продукции уже составила более 100 миллионов рублей, что на треть больше уровня 2021-го.
Тему работы агропромышленных холдингов продолжили на совещании. В Витебской области в них входят 137 организаций. Шла речь и о работе слабых хозяйств. Президент убежден, что вся проблема – в отсутствии дисциплины.