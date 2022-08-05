Прямой эфир

«Надо увеличить темпы. Чего бы ни стоило, надо увеличить». Александр Лукашенко о ходе уборочной кампании

05 августа 2022 11:48
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Александр Лукашенко жестко предупредил чиновников об ответственности за сохранность кормов для животноводства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. С этой темы глава государства начал свою рабочую поездку в Поставский район.

Президент не единожды обращал внимание специалистов на вопрос с падежом скота. Нередко причиной гибели становится недолжный уход за животными и, в частности, некачественная кормовая составляющая. Потери должны быть минимизированы, как, собственно, и бесхозяйственный подход на местах, ведь государство вкладывает немалые ресурсы в решение этой проблемы. Потому профильному министру – личное предупреждение от главы государства о персональной ответственности за качество кормов.

«Надо увеличить темпы. Чего бы ни стоило, надо увеличить». Александр Лукашенко о ходе уборочной кампании-1

«Надо тебе милиция – бросим сюда все силы». Лукашенко жестко предупредил чиновников об ответственности за сохранность кормов. Подробнее здесь.

Безусловно, шла речь и о положении дел в Поставском районе. В частности, интересовался глава государства ходом уборочной. В регионе средняя урожайность 36,1 центнера с гектара. Это неплохие результаты. В целом, отметил глава государства, массовую уборку зерновых необходимо завершить до конца августа, сохранив на протяжении всей кампании максимальную продуктивность. Если на каких-то полях необходима техника, то поставлена задача перебрасывать ее с менее загруженных. Кроме того, не стоит аграриям забывать о дисциплине. Ведь нынешняя ситуация на мировом рынке – шанс для белорусского сельского хозяйства.

«Надо увеличить темпы. Чего бы ни стоило, надо увеличить». Александр Лукашенко о ходе уборочной кампании-4

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Сколько процентов на сегодня убрал?

Игорь Брыло, министр сельского хозяйства и продовольствия Беларуси:
Намолотили уже чуть больше 20.

Леонид Заяц, заместитель премьер-министра Беларуси:
31 %.

Александр Лукашенко:
Чуть больше 20 или 31 %?

Игорь Брыло:
31 %.

Александр Лукашенко:
Намолочено?

Леонид Заяц:
2 миллиона 466 тысяч.

Александр Лукашенко:
Мало. Надо срочно выходить на 50 % уборки, тогда мы будем уже убеждены, что полеглица и прочие проблемные посевы мы убрали. 300 тысяч, что ты обещал народу, ты намолачиваешь за день?

«Надо увеличить темпы. Чего бы ни стоило, надо увеличить». Александр Лукашенко о ходе уборочной кампании-7

Игорь Брыло:
Мы, может, сегодня, наверное, подтянемся к этой цифре.

Александр Лукашенко:
Нет, ты сказал, что 300 тысяч в день мы намолотим.

Игорь Брыло:
374 тысячи мы намолотили за вчерашний день.

Александр Лукашенко:
А что мешает 320?

Игорь Брыло:
Александр Григорьевич, мы специально за три последних дня показали вам динамику. 2 августа – 60 тысяч тонн убрали с поля, 76 – позавчера и вчера – 85. Поэтому по этой динамике мы где-то и планируем эту цифру. Ну, 270, под 300 сегодня будет.

Александр Лукашенко:
Когда вы рапс закончите?

Леонид Заяц:
На будущей неделе.

Александр Лукашенко:
Будущая неделя: понедельник – воскресенье.

Леонид Заяц:
Если погода будет, к среде закончим.

«Надо увеличить темпы. Чего бы ни стоило, надо увеличить». Александр Лукашенко о ходе уборочной кампании-10

Игорь Брыло:
22 % нам осталось убрать. Мы посмотрели, в зависимости от технической готовности просчитали по каждой области: Брест – 15 августа практически, три области... В августе мы закончим.

Александр Лукашенко:
Ну и смотрите по переброске техники.

Леонид Заяц:
Обязательно.

Александр Лукашенко:
Не обязательно. Перебрасывайте технику – не просто Витебскую область спасти, а там, где хороший урожай и где вы можете его переработать. А так вы бросите в какой-нибудь колхоз, совхоз технику, завалите зерноток, а проглотить зерносушилки не смогут.

Короче, пока так средненько, я тебе скажу. Надо увеличить темпы. Чего бы ни стоило, надо увеличить. На час раньше начните убирать, на час позже закончить.

«Надо увеличить темпы. Чего бы ни стоило, надо увеличить». Александр Лукашенко о ходе уборочной кампании-13

Посетил сегодня, 5 августа, глава государства и Поставский молочный завод. Мощности предприятия загружены полностью. Александр Лукашенко ознакомился с процессом производства, а также продегустировал выпускаемую продукцию.

«Надо увеличить темпы. Чего бы ни стоило, надо увеличить». Александр Лукашенко о ходе уборочной кампании-16

Добавим, что на базе предприятия создано агропромышленное объединение из шести организаций, и за 2022 год выручка от реализации продукции уже составила более 100 миллионов рублей, что на треть больше уровня 2021-го.

«Надо увеличить темпы. Чего бы ни стоило, надо увеличить». Александр Лукашенко о ходе уборочной кампании-19

Тему работы агропромышленных холдингов продолжили на совещании. В Витебской области в них входят 137 организаций. Шла речь и о работе слабых хозяйств. Президент убежден, что вся проблема – в отсутствии дисциплины.

# Рабочая поездка Президента # общество # Александр Лукашенко # Леонид Заяц # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Надо тебе милиция – бросим сюда все силы». Лукашенко жёстко предупредил чиновников об ответственности за сохранность кормов
05 августа 2022 11:08

«Надо тебе милиция – бросим сюда все силы». Лукашенко жёстко предупредил чиновников об ответственности за сохранность кормов

Семья юного журналиста из Латвии, который взял интервью у Лукашенко, получила белорусское гражданство
05 августа 2022 10:25

Семья юного журналиста из Латвии, который взял интервью у Лукашенко, получила белорусское гражданство

Главный секрет – обмакнуть кусочек хлеба в жидкий желток. Готовим глазунью с овощами
05 августа 2022 10:19

Главный секрет – обмакнуть кусочек хлеба в жидкий желток. Готовим глазунью с овощами