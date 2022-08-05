«Надо увеличить темпы. Чего бы ни стоило, надо увеличить». Александр Лукашенко о ходе уборочной кампании

Новости Беларуси. Александр Лукашенко жестко предупредил чиновников об ответственности за сохранность кормов для животноводства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. С этой темы глава государства начал свою рабочую поездку в Поставский район. Президент не единожды обращал внимание специалистов на вопрос с падежом скота. Нередко причиной гибели становится недолжный уход за животными и, в частности, некачественная кормовая составляющая. Потери должны быть минимизированы, как, собственно, и бесхозяйственный подход на местах, ведь государство вкладывает немалые ресурсы в решение этой проблемы. Потому профильному министру – личное предупреждение от главы государства о персональной ответственности за качество кормов.

«Надо тебе милиция – бросим сюда все силы». Лукашенко жестко предупредил чиновников об ответственности за сохранность кормов. Подробнее здесь. Безусловно, шла речь и о положении дел в Поставском районе. В частности, интересовался глава государства ходом уборочной. В регионе средняя урожайность 36,1 центнера с гектара. Это неплохие результаты. В целом, отметил глава государства, массовую уборку зерновых необходимо завершить до конца августа, сохранив на протяжении всей кампании максимальную продуктивность. Если на каких-то полях необходима техника, то поставлена задача перебрасывать ее с менее загруженных. Кроме того, не стоит аграриям забывать о дисциплине. Ведь нынешняя ситуация на мировом рынке – шанс для белорусского сельского хозяйства.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Сколько процентов на сегодня убрал? Игорь Брыло, министр сельского хозяйства и продовольствия Беларуси:

Намолотили уже чуть больше 20. Леонид Заяц, заместитель премьер-министра Беларуси:

31 %. Александр Лукашенко:

Чуть больше 20 или 31 %? Игорь Брыло:

31 %. Александр Лукашенко:

Намолочено? Леонид Заяц:

2 миллиона 466 тысяч. Александр Лукашенко:

Мало. Надо срочно выходить на 50 % уборки, тогда мы будем уже убеждены, что полеглица и прочие проблемные посевы мы убрали. 300 тысяч, что ты обещал народу, ты намолачиваешь за день?

Игорь Брыло:

Мы, может, сегодня, наверное, подтянемся к этой цифре. Александр Лукашенко:

Нет, ты сказал, что 300 тысяч в день мы намолотим. Игорь Брыло:

374 тысячи мы намолотили за вчерашний день. Александр Лукашенко:

А что мешает 320? Игорь Брыло:

Александр Григорьевич, мы специально за три последних дня показали вам динамику. 2 августа – 60 тысяч тонн убрали с поля, 76 – позавчера и вчера – 85. Поэтому по этой динамике мы где-то и планируем эту цифру. Ну, 270, под 300 сегодня будет. Александр Лукашенко:

Когда вы рапс закончите? Леонид Заяц:

На будущей неделе. Александр Лукашенко:

Будущая неделя: понедельник – воскресенье. Леонид Заяц:

Если погода будет, к среде закончим.

Игорь Брыло:

22 % нам осталось убрать. Мы посмотрели, в зависимости от технической готовности просчитали по каждой области: Брест – 15 августа практически, три области... В августе мы закончим. Александр Лукашенко:

Ну и смотрите по переброске техники. Леонид Заяц:

Обязательно. Александр Лукашенко:

Не обязательно. Перебрасывайте технику – не просто Витебскую область спасти, а там, где хороший урожай и где вы можете его переработать. А так вы бросите в какой-нибудь колхоз, совхоз технику, завалите зерноток, а проглотить зерносушилки не смогут. Короче, пока так средненько, я тебе скажу. Надо увеличить темпы. Чего бы ни стоило, надо увеличить. На час раньше начните убирать, на час позже закончить.

Посетил сегодня, 5 августа, глава государства и Поставский молочный завод. Мощности предприятия загружены полностью. Александр Лукашенко ознакомился с процессом производства, а также продегустировал выпускаемую продукцию.

Добавим, что на базе предприятия создано агропромышленное объединение из шести организаций, и за 2022 год выручка от реализации продукции уже составила более 100 миллионов рублей, что на треть больше уровня 2021-го.